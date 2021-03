Uefa še nima tehnologije VAR v kvalifikacijah za SP

Ob koncu sobotne nogometne tekme v Beogradu v okviru kvalifikacij za SP med Srbijo in Portugalsko je po strelu Cristiana Ronalda v sodnikovem dodatku žoga po televizijskih posnetkih prečkala golovo črto, preden jo je branilec Stefan Mitrović odbil, a sodnik zadetka ni priznal, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Tekma se je končala z 2:2. Portugalci so bili po tekmi ogorčeni, Ronaldo je celo odvrgel kapetanski trak in za to prejel rumeni karton.

Na tekmah kvalifikacij za svetovno prvenstvo ni videotehnologije VAR. Svojo plat zgodbe je pojasnila tudi evropska zveza Uefa: videonadzorni sistem je bil sprva načrtovan tudi za ta cikel kvalifikacij, a so se mu morali zaradi pandemične krize odpovedati. Kvalifikacije za SP v Katarju sicer sodijo pod okrilje krovne mednarodne zveze Fife.

"Leta 2019 je Uefa priporočila Fifi uvedbo sistema VAR tudi v kvalifikacije za prihajajoče SP. A vpliv pandemije na logistične in operativne sisteme Uefe je povzročil, da smo se odpovedali možnosti uvedbe tega sistema za evropsko ligo in te kvalifikacijske tekme," so sporočili iz evropske zveze.

Uefa je še pojasnila, da tehnologije VAR ni bilo niti na tekmah lige narodov prejšnje leto, tako da na evropski reprezentančni ravni videotehnologije niso še nikoli uporabljali.

Čeprav tehnologije VAR zaradi koronske krize na stadionih na kvalifikacijskih tekmah ne uporabljajo, pa bi lahko na spornem dvoboju moštvi vseeno imeli nekaj tehnične pomoči. Kot poroča avstrijska tiskovna agencija APA, lahko namreč na tekmah v teh kvalifikacijah uporabljajo tehnologijo za ugotavljanje, ali je žoga prešla golovo črto, vendar le, če se za to možnost dogovorita obe ekipi pred dvobojem.