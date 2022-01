UEFA se pridružuje okoljevarstveni kampanji Dirka do ničle

Uefa je že prejšnji mesec objavila svojo trajnostno strategijo, imenovano Moč enotnosti, s katero želi do leta 2030 navdihniti, zagnati in okrepiti upoštevanje človekovih pravic in spoštovanje okolja v evropskem nogometu. Že novembra lani je UEFA na okoljevarstveni konferenci v Glasgowu napovedala zmanjšanje izpusta toplogrednih plinov za kar 50 odstotkov do leta 2030 s končnim ciljem doseganja neto ničelnega izpusta ogljikovega dioksida pred letom 2040.

"Podnebne spremembe so ena največjih groženj, s katerimi se danes sooča družba. Žal smo priča poplavam in nenavadnim vremenskim vzorcem, ki so v zadnjem času uničili infrastrukturo po vsem svetu," je dejal predsednik UEFA Aleksander Čeferin. "Prehod na uspešno zeleno gospodarstvo je nujen in UEFA mora biti del rešitve. Nogomet lahko igra pomembno vlogo pri uvajanju novih standardov v zvezi s tem in ozaveščanju po vsem svetu," je še dodal Slovenec.