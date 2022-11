Evropska nogometna družina ostro nasprotuje projektu Superliga

Predstavniki Uefe so se v torek v Nyonu srečali s podjetjem, ki podpira ustanovitev projekta Superlige (A22 Sports), in ponovno zavrnili idejo, ki je nastala že aprila leta 2021. Na srečanju so sodelovali predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin, predstavniki vseh največjih evropskih lig, predstavniki klubov, navijačev in sindikata profesionalnih nogometašev, ki so se srečali z novim izvršnim direktorjem A22 Sports Berndom Reichartom ter ustanoviteljema tega podjetja Anasom Laghrarijem in Johnom Hahnom. Izkupiček sestanka pa je takšen: ideja o enotnosti in dostopnosti nogometa je živa bolj kot kdaj koli prej.

Evropska nogometna zveza je ugodila zahtevam podjetja A22 Sports, zasebnega komercialnega podjetja, tako da jim je ponudila možnost, da nagovorijo vse prisotne predstavniške organe evropskega nogometa in ponovno "predstavijo" svoj projekt Superliga. Zbrani, vključno s predsednikom Uefe Aleksandrom Čeferinom na čelu, so poudarili, da je nasprotovanje omenjenemu projektu ravno takšno, kot je bilo aprila 2021, ko se je prvič porodila omenjena ideja. Morda celo večje. Kot so hudomušno dejali v združenju nogometnih navijačev, naj bi Združeno kraljestvo v zadnjih dveh mesecih imelo toliko premierjev, kot je podpornikov njihovih načrtov (načrtov Superlige).

Visoki predstavniki nacionalnih lig, klubov, igralcev in navijačev so v skladu z enotnostjo evropskega nogometa tako ponovno soglasno zavrnili sodelovanje. Ostajajo zavezani temeljem evropskega nogometa, ki deluje na odprtosti in solidarnosti ter služi širšim ciljem športnih in družbenih interesov. Ta pristop so soglasno podprli tudi Evropska komisija, Evropski parlament, Parlamentarna skupščina Sveta Evrope, poleg tega pa ima obsežno podporo nacionalnih vlad, javnih ustanov in zainteresiranih strani po vsej celini.

Srečanja se je udeležil tudi Nasser Al-Khelaifi, predsednik Združenja evropskih nogometnih klubov (ECA) in predsednik kluba Paris Saint-Germain."V skladu z enotnostjo evropskega nogometa je Uefa med današnjo razpravo ponovno soglasno zavrnila utemeljitev projektov, kot je Superliga," so ob koncu sestanka povedali v izjavi za medije. Na dogodku so bili prisotni še: Javier Tabas (predsednik La Lige), Mathieu Moreuil (Premier League – direktor mednarodnih odnosov), Donata Hopfen (direktorica nemške lige), Luigi De Siervo (direktor italijanske lige), Vincent Labrune (predsednik francoske lige), Karl-Heinz Rummenigge (član izvršnega odbora Uefe), Oliver Kahn (direktor Bayern Munchna), Edwin Van der Sar (direkotr Ajaxa), Dariusz Mioduski (član izvršnega odbora Združenja evropskih nogometnih klubov), Aki Riihilahti (podpredsednik združenja ECA), Hans-Joachim Watzke (direktor Borussie Dortmund), Miguel Ángel Gil (direktor Atletico Madrida), Michael Verschueren (član uprave združenja ECA), Domingos Soares de Oliveira (direktor Benfice), Dan Friedkin (direktor Rome), Charlie Marshall (generalni direktor Združenja evropskih nogometnih klubov), Luca Percassi (izvršni direktor Atalante), David Aganzo (predsednik FIFPRO), Jonas Baer-Hoffmann (generalni sekretar FIFPRO), Ronan Evain (izvršni direktor združenja nogometnih navijačev Evrope – FSE) in Kevin Miles (predsednik združenja navijačev).

icon-expand Uefin superpokal 2022 FOTO: AP

Vseh šest angleških klubov – Manchester City, Manchester United, Arsenal, Liverpool, Chelsea in Tottenham – ter Inter Milano, AC Milan in Atletico Madrid se je umaknilo od projekta. Real Madrid, Barcelona in Juventus so edini trije klubi, ki se jim ideja o projektu še vedno zdi zanimiva in jo še naprej podpirajo. Kako se bo vse skupaj končalo? Po tem, ko je madridsko sodišče Uefi preprečilo kaznovanje "odcepljenih" klubov, je bila zadeva predana naprej, in sicer Evropskemu sodišču s sedežem v Luksemburgu.

icon-expand Superliga protesti FOTO: AP

Izkupiček današnjega srečanja pa so komentirali tudi v podjetju A22 Sports in objavili poročilo, ki pa po mnenju Uefe ni povsem verodostojno. Na Evropski nogometni zvezi se celo ironično sprašujejo, ali so sodelovali na istem dogodku. "Drugi vodstveni delavci, kot jih opisujejo in na katere se sklicujejo, namreč niso bili birokrati brez obraza, temveč visoki predstavniki iz celotnega evropskega nogometa. Ljudje, ki živijo in dihajo igro vsak dan. In če tega ne moreš priznati, je to povsem nespoštljivo," je mnenje, ki ga delijo na strani Uefe. Kljub vsemu je dejstvo, da načrtu Superlige nasprotuje celoten evropski nogomet, ki je sicer nenehno dokazoval svojo odprtost za spremembe, ki pa morajo biti v korist celotnega nogometnega sveta in ne le nekaj posameznih klubov.