Slovenski klubi prejeli skoraj 800.000 evrov solidarnostnih sredstev Uefe

Evropska nogometna zveza Uefa je klubom v okviru solidarnostnega programa razdelila finančna sredstva za obdobje reprezentančnih tekmovanj med letoma 2020 in 2024 v višini 233 milijonov evrov. Slovenski klubi so prejeli skoraj 800.000 evrov, največ Olimpija, Celje in Maribor, je razvidno iz podatkov Uefe.