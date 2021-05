Uefa sprožila disciplinsko preiskavo proti Barci, Realu in Juventusu

Projekt Superlige naj bi združeval 12 močnih evropskih klubov. Arsenal, Liverpool, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Atletico Madrid, Milan in Inter Milano so odstopili od projekta in sklenili dogovor z Uefo. Juventus, Real Madrid in Barcelona pa je trojica kubov, ki se ni predala in še vztraja. Zato jih bodo obravnavali tudi Uefini disciplinski organi, saj so, kot poročajo angleški mediji, sprožili preiskavo. Več podrobnosti ni na voljo, a ena od možnosti je, da omenjenim klubom prepovedo nastope v Ligi prvakov za določeno obdobje.

Glavna pobudnika Superlige sta bila predsednik Reala Florentino Perez in predsednik Juventusa Andrea Agnelli. Juventusu grozi izključitev iz italijanskega prvenstva, če se ne bodo uradno odpovedali sodelovanju v Superligi, je pred dnevi dejal predsednik italijanske nogometne zveze (FIGC) Gabriele Gravina. V Superligi je bilo 12 klubov, a se je večina hitro, zaradi burnega odziva navijačev, medijev in napovedanih ukrepov Uefe, premislila in se umaknila, vztrajajo le še pri torinskemu in omenjenih španskih klubih.

"V skladu s členom 31 (4) Disciplinskih predpisov Uefe so danes etični in disciplinski inšpektorji Uefe imenovani za izvedbo disciplinske preiskave v zvezi z morebitno kršitvijo pravnega okvira Uefe s strani Real Madrida CF, FC Barcelona in Juventus FC v zvezi tako imenovanega projekta Superlige,"so zapisali pri Uefi in dodali, da bo več informacij na voljo kasneje.

Ti klubi so spoznali svojo napako in so pokazali, da se želijo zavezati evropskemu nogometu. "Ne moremo pa reči istega za klube, ki ostajajo vpleteni v tako imenovano Superligo. Uefa se bo z njimi ukvarjala naknadno," je že pred dnevi ukrepe napovedal predsednik Uefe Aleksander Čeferin.

Klubi, ki so podpisali sporazum z Uefo, so se zavezali, da bodo nastopali v nacionalnih prvenstvih in v Uefinih tekmovanjih, obenem so priznali, da je bil projekt Superlige napaka, za kar se opravičujejo navijačem, nacionalnim zvezam, ligam, evropskim klubom in Uefi.