Uefa sprožila preiskavo proti Barceloni

Špansko tožilstvo je nedavno Barcelono obtožilo korupcije zaradi izplačil podjetju nekdanjega vodje sodnikov. Obtožena sta tudi prejšnja predsednika kluba Josep Maria Bartomeu in Sandro Rosell ter nekdanji nogometni sodnik Jose Maria Enriquez Negreira. Obtožbe se nanašajo na domnevna plačila, ki naj bi jih Barcelona plačala Negreiri, nekdanjemu podpredsedniku tehničnega odbora za sodnike, da je katalonskemu klubu zagotavljal ustne nasvete o temah, povezanih s sodniki. Domnevna sporna plačila med letoma 2001 in 2018, zneski naj bi znašali 7,3 milijona evrov, so v Španiji dobili ime primer Negreira. Zdaj se je v zgodbo vključila še Uefa, ki je sklenila preiskati dogajanje. Krovna evropska zeva je sporočila, da je njena etična in disciplinska komisija danes uvedla preiskavo zaradi domnevnih kršitev nogometnega kluba Barcelona na področju pravnih okvirjev delovanja. Preiskava se nanaša na takoimenovan primer Negreira, so še dodali pri Uefi.