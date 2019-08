UEFA superpokal: Novinec Adrian, ob poškodbi Alissona, v vratih Liverpoola

Pred dnevi je Liverpool, po odhodu drugega vratarja Simona Mignoleta , podpisal pogodbo z Adrianom , prav nihče pa ni mislil, da bo Španec že tako kmalu dobil priložnost na zelenici. V 39. minuti tekme z Norwich Cityjem je namreč spodrsnilo Alissonu Beckerju , ta se je le nemočno prijel za desno mečno mišico in ob pomoči zdravniškega osebja odšepal z igrišča.

Priložnost je tako dobil Adrian, ki je tako že na prvenstveni tekmi dočakal svoj debi v dresu redsov. 32-letniku mreže ni uspelo ohraniti nedotaknjene, v 64. minuti ga je premagal najboljši strelec Norwicha v pretekli sezoni Teemu Pukki (4:1). Najnovejša pridobitev na Anfieldu pa bo v vrata stopila tudi na tekmi evropskega superpokala, ki jo bo Liverpool v sredo, 14. avgusta, odigral s Chelseajem. Prenos tekme bo ob 20.40 tudi na Kanal A in VOYO.

Liverpoolovi navijači so v skrbeh, saj je prav Alisson eden tistih, ki so precej zaslužni za šampionski izplen sezone 2018/19. "Bomo videli, kako resna je poškodba. Ni mogel nadaljevati tekme, kar ni nikoli dobro znamenje. V sredo tako ne bo mogel igrati," je po tekmi pojasnil Jürgen Klopp, ki goji veliko zaupanja do španskega vratarja:"Adrian je zelo samozavesten fant, ni prišel k nam zato, da bi sedel na klopi. Mislim, da je pripravljen!"