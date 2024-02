Uefa tekmo Izraela in Islandije preselila na Madžarsko

Zmagovalec omenjenega dvoboja se bo 26. marca nato v odločilni tekmi za preboj na EP 2024 v Nemčiji pomeril z zmagovalcem dvoboja med Bosno in Hercegovino ter Ukrajino v Zenici.

Aleksander Čeferin in Benjamin Netanjahu

Sicer pa bosta v polfinalu play-offa lige A tekmi Wales - Finska in Poljska - Estonija, v ligi C pa Gruzija - Luksemburg in Grčija - Kazahstan.

Zmagovalci play-offa v A, B in C si bodo zagotovili nastop na EP. Tja se je po kvalifikacijah prebila tudi Slovenija, ki se bo v Nemčiji merila z Anglijo, Dansko in s Srbijo.