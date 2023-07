Uefa udarila po Juvetu in Chelseaju, ki bosta morala plačati 10 milijonov

Odbor za finančni nadzor (CFCB) pri Uefi je že pred časom odprl preiskavo proti Juventusu in angleškemu velikanu Chelseaju, danes pa dokončno odločil, da bodo Torinčani ostali brez nastopa v Konferenčni ligi.

Juventus je po zapisu CFCB kršil pravila Uefe in se ob tem ni držal niti dogovora, ki sta ga klub in krovna evropska nogometna zveza sklenila avgusta lani.

Uefin odbor za finančni nadzor je poleg prepovedi nastopov v Evropi Juventusu naložil še 20 milijonov evrov finančne kazni, od tega je 10 milijonov pogojne kazni, ki jo bo moral italijanski velikan plačati, če bo v finančnih letih 2023, 2024 ali 2025 vnovič kršil Uefina finančna pravila.

Tudi Chelsea je bil del preiskave CFCB in kršil tako pravila Uefe glede licenciranja kot finančnega fair-playja. Je pa londonski velikan po menjavi lastništva maja 2022 vselej aktivno sodeloval z Uefo glede nepravilnosti pri poslovanju med letoma 2012 in 2019. Chelsea in Uefa sta se posledično pogodila o plačilu 10 milijonov evrov.