Uefa v dogovor z Združenjem navijačev za ohranjanje nogometne piramide

Evropska nogometna zveza Uefa in Združenje navijačev Evrope sta v ponedeljek v Nyonu podpisala sploh prvi memorandum o soglasju. Ta formalizira sodelovanje med obema stranema in določa prednostne naloge do leta 2026. Med njimi sta tudi ohranjanje obstoječe nogometne piramide in nadgradnja navijaške izkušnje, je v izjavi zapisala Uefa.

Obe organizaciji sta podprli model evropske nogometne piramide, ki med drugimi vključuje osrednjo vlogo nacionalnih zvez pri nadzoru organizacij in športa ter odprti sistem napredovanja in izpadanja v domačih ligah, ki se zaključi s kvalifikacijami za evropska tekmovanja. Prednostne naloge ostajajo finančna solidarnost po celotni piramidi, vloga nogometa v kulturni identiteti ter socialnih in izobraževalnih funkcijah, je še zapisala Uefa. Krovna zveza na stari celini se je v skladu s svojo konvencijo o prihodnosti nogometa zavezala k združevanju širšega spektra predstavnikov celotne nogometne skupnosti, da bi zagotovili širok in različen razpon mnenj za izgradnjo trajnostne prihodnosti nogometa, ki koristi vsem. Memorandum o soglasju je nadaljnja razširitev tega vključujočega modela upravljanja, ki zagotavlja, da so pogledi navijačev ustrezno zastopani v procesu odločanja v evropskih nogometnih strukturah. icon-expand Predsednik Uefe Aleksander Čeferin FOTO: Damjan Žibert Sporazum nalaga pobude za zaščito in izboljšanje izkušenj navijačev med obiskovanjem nogometnih tekem v klubskih in reprezentančnih tekmovanjih pod okriljem Uefe ter strukturiran dialog z navijači na nacionalni ravni po vsej Evropi. "Brez zvestobe nogometnih navijačev igra ne bi bila tako uspešna in priljubljena. Uefa bo še naprej zagotavljala, da bodo potrebe in stališča navijačev ključnega pomena. Prelomni dogovor dokazuje, da pri Uefi to niso prazne besede. Veselimo se sodelovanja z Združenjem navijačev v želji po zagotavljanju varne in prijetne igre izkušnje za vse," je v izjavi dejal predsednik Uefe Aleksander Čeferin. Čeferin je aprila 2021 ostro nastopil v sporu s superligo, ki je skušala z nekaterimi največjimi klubi, med temi trije še naprej vztrajajo pri ideji, ustvariti zaprto tekmovanje elitnih klubov. Proti projektu so se izrekli številni navijači in Združenje navijačev Evrope. Spor med snovalci Superlige in krovno zvezo se je preselil na sodišča, kjer je generalni pravobranilec pri sodišču EU decembra pritrdil stališču Uefe, da lahko ukrepa proti ustanoviteljem novih tekmovanj, ki nimajo njene odobritve. Gre sicer za neobvezujoče mnenje, ki pa mu sodišče EU pogosto sledi. PREBERI ŠE Čeferin o Superligi: To bi bil pljunek v obraz vsem, ki ljubijo nogomet Na to so se z zadovoljstvom odzvali tudi pri Združenju navijačev, ki je takrat zapisalo: "Leta 2021 je 12 nesramno bogatih klubov poskusilo ustanoviti zaprto odpadniško ligo in na ta način uničiti evropski nogomet. Ni jim uspelo, ker so se evropski navijači skupaj postavili po robu njihovim načrtom. Trije klubi pa še naprej zagovarjajo načrt, s katerim na vsak način iščejo rešitev za lastne neodgovorne finančne poteze."