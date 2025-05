Uefa VAR simpozij: Navijačem moramo ponuditi orodja za razumevanje posamezne situacije

Pod okriljem Evropske nogometne zveze (UEFA) je 23. in 24. aprila v Lizboni potekal dvodnevni simpozij, namenjen razpravi in izmenjavi izkušenj o uporabi videotehnologije VAR. Dogodka so se udeležili predstavniki 46 nacionalnih nogometnih zvez, ki tehnologijo že uporabljajo ali jo nameravajo uvesti v prihodnosti.