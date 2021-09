Uefa vložila zahtevo po izločitvi sodnika v postopku proti klubom Superlige

"Uefa bo še naprej izvajala vse potrebne ukrepe, strogo v skladu z nacionalno zakonodajo in zakonodajo EU, da bi zaščitila interese Uefe in vseh deležnikov v nogometu," so še enkrat poudarili pri Evropski nogometni zvezi, ki jo kot predsednik vodi Slovenec Aleksander Čeferin.

Uefa meni, da sodnik, ki vodi trenutne postopke, ni nepristranski, piše nemška tiskovna agencija dpa.

"Pri Uefi menimo, da je v postopkih prišlo do pomembnih nepravilnosti, zato pričakujemo, da se bo sodnik v skladu s špansko zakonodajo in v interesu pravičnosti do razjasnitve takoj umaknil," pa so danes zapisali pri Uefi.