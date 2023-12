PRENOS V ŽIVO: Nogomet ni naprodaj, nič ne bo tega spremenilo

Evropska nogometna zveza Uefa se je na sodbo sodišča EU v tožbi, ki so jo proti njej sprožili snovalci superlige, odzvala, da ta ni potrditev upravičenosti projekta superlige. Skupaj z Združenjem evropskih klubov in drugimi deležniki je krovna zveza sporočila, da projekt superlige ostaja nezaželen. "Če vam je mar za nogomet, vas je to zagotovo prizadelo, pravkar sem prejel več kot 200 sporočil," je dejal predsednik Uefe Aleksander Čeferin.

OGLAS

Sodišče EU je v četrtkovi sodbi ugodilo pritožbi snovalcev t. i. superlige, da pravila krovnih zvez Uefe in Fife, ki od organizatorjev novih tekmovanj zahtevajo njuno predhodno odobritev, niso skladna s pravom Unije.

Čeferin: Izjava za javnost je najslabši del odločitve sodišča EU, ki vsebuje veliko več!

Sodišče EU pa se ni spustilo v ocenjevanje, ali bi moral biti projekt superlige tudi odobren. "Sodišče je bilo zaprošeno za splošno oceno pravil Fife in Uefe in v svoji sodbi ni odločilo v primeru konkretnega projekta," je zapisano v izjavi sodišča.

Uefa se bo še naprej z vsemi sredstvi zavzemala proti superligi in za Ligo prvakov. FOTO: AP icon-expand

Da sodba ne predstavlja potrditve superlige, je poudarila tudi Uefa v svojem prvem odzivu. "Namesto tega ugotavlja zgodovinsko nezadostnost na področju pravil za predhodno odobritev, kar pa predstavlja že zaznano tehnično vprašanje, za katero so bili junija 2022 tudi že sprejeti popravki. Uefa je prepričana v trdnost svojih novih pravil in v to, da ta spoštujejo vse predmetne evropske zakone in pravila."

Čeferin: Sodba sodišča EU potrjuje nadzorno in organizacijsko vlogo Uefe!

Kot so še dodali pri Uefi, bodo pred različnimi poskusi odcepitve še naprej branili model evropske nogometne piramide, ki so ga kot svojega potrdili tako nogometni deležniki kot tudi navijači. Krovna zveza je za ob 14. uri sklicala tudi novinarsko konferenco.

Uefa: Snovalcem superlige mar le za lastne žepe Od 12 klubov, ki so leta 2021 napovedali ustanovitev superlige, jih je po pritisku Uefe in nasprotovanju navijačev ter politikov devet v nekaj dneh odstopilo od projekta. Ostali so le Real Madrid, Barcelona in Juventus, ki še vedno zagovarjajo projekt. Uefa vztraja, da je snovalcem tega tekmovanja mar zgolj za lastne žepe in za rešitev težav, ki so si jih ustvarili s prekomernim trošenjem v preteklosti. V javnosti tudi drugi pomembni nogometni deležniki, predvsem organizacije navijačev in vplivno Združenje evropskih klubov (Eca), ostajajo trdno na strani Uefe, s katero so se pred letom dni dogovorili o spremembah lige prvakov, ki bodo začele veljati naslednjo sezono.

'V Evropi ni prostora za superligo, nogomet je za vse' Po objavi povzetka današnje sodbe so tako skupno izjavo podali Uefa, Fifa, Eca, Združenje evropskih lig, sindikat Fifpro Europe, Združenje evropskih nogometnih navijačev in vodstvo španske La Lige. "V Evropi ni prostora za kakršno koli 'superligo'. Športni dosežki so tisti, ki štejejo. Nogomet je za vse. Naj bo tudi odprt za vse," so zapisali. V ločenem sporočilu za javnost je Eca še zapisala, da je evropski nogomet "enoten bolj kot kadar koli prej". Združenje, ki predstavlja skoraj 500 poklicnih klubov po vsej Evropi, je prav tako ob tem poudarilo, da sodba nikakor ne predstavlja izrecne podpore projektu superlige.