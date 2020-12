Uefa z Aleksandrom Čeferinom za boljšo podnebno prihodnost

"Uefa se danes zavezuje k evropskemu zelenemu dogovoru ne samo kot organizacija, temveč kot varuh nogometa, najbolj priljubljenega športa na svetu,"je uvodoma povedal Aleksander Čeferin.

Nadaljeval je: "Reševanje našega planeta je nuja za vse nas. Z evropskim podnebnim dogovorom se Uefa zavezuje k: vzpostavljanju ciljev na temeljih znanosti, ki bodo zmanjšali Uefine emisije, da bodo v skladu s pariškim sporazumom; ustvarjanju 3-letne televizijske kampanje, ki bo evropski zeleni dogovor prinesla v domove širom Evrope; vzpostavitvi zelene delovne skupine, ki bo vključevala nacionalne nogometne zveze in ostale nosilce interesov pred evropskim prvenstvom 2024."

"Skupaj z Uefo, kot soorganizatorji evropskega prvenstva, bomo skušali ta turnir skušali narediti najbolj trajnosten in okolju prijazen v zgodovini," je dodal Philipp Lahm, nekdanji odlični nemški branilec, ki je sedaj eden od promotorjev Eura 2024. Turnir bo sicer v celoti gostila Nemčija.

"Evropski nogomet stoji skupaj z Evropsko unijo na čelu klimatskih sprememb širom našega planeta," je še zaključil Čeferin.

Kaj sploh je evropski zeleni načrt?

"Podnebne spremembe in degradacija okolja življenjsko ogrožajo Evropo in svet. Da bi Evropa premagala ta izziv, potrebuje novo strategijo za rast za preoblikovanje Unije v sodobno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire in bo konkurenčno – v katerem do leta 2050 ne bo več emisij toplogrednih plinov; katerega gospodarska rast ne bo vezana na rabo virov in v katerem ne bo nihče prezrt," piše na spletni strani Evropske komisije.

Dodajajo še, da je evropski zeleni dogovor časovni načrt za vzpostavitev trajnostnega gospodarstva EU.Ta cilj bodo dosegli, tako da bodo podnebne in okoljske izzive spremenili v priložnosti na vseh področjih politike in omogočili prehod, ki bo pravičen in vključujoč za vse.