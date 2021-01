Uefa: Za zdaj brez sprememb glede EP in Lige prvakov

"Kar zadeva evropsko prvenstvo, ki bo med 11. junijem in 11. julijem, se ni nič spremenilo," je dejal predstavnik Uefe za stike z javnostmi. Predsednik švicarske zvezeDominique Blancje sicer dodal, da bo težko obdržati ta scenarij, glede na omejitve potovanj. Pravi, da bi moralo biti EP zato v eni državi, na primer v Rusiji ali Nemčiji, oziroma celo samo v enem mestu.

Do 5. marca bo Uefa objavila, v katerih mestih bodo tekme brez gledalcev. Za zdaj pa obstajajo štiri možnosti, in sicer so to polni stadioni, med 50- in 100-odstotno zasedeni stadioni, 20- do 30-odstotno zapolnjeni objekti ter tudi tekme brez gledalcev.

Klubska tekmovanja, vključujoč ligo prvakov, prav tako za zdaj ostajajo po predvidenem načrtu.