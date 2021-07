Uefa zaradi obnašanja nekaterih angleških navijačev sprožila preiskavo

Krovna evropska nogometna zveza (Uefa) je sporočila, da je po sredini polfinalni tekmi evropskega prvenstva med Anglijo in Dansko na Wembleyju sprožila preiskavo zaradi neprimernega obnašanja domačih navijačev. Ti so med drugim z laserskim žarkom motili vratarja tekmecev in vzklikali med dansko himno.

V nekaterih britanskih medijih so objavili fotografije vratarja Kasperja Schmeichla tik pred odločilno enajstmetrovko v podaljšku, na katerih je na njegovem obrazu videti zeleno piko oziroma sled laserja. Uefa je nagajanje z laserskim žarkom zapisala med točke preiskave proti angleškim navijačem. Del teh se je pred tekmo tudi neprimerno obnašal med izvajanjem danske himne, ki so jo nekateri domači privrženci izžvižgali oziroma motili z vzkliki. Anglija je sicer tekmo dobila z 2:1, potem ko je Schmeichel ubrani strel Harryja Kana z bele točke, a je domači kapetan odbito žogo pospravil v mrežo. V finalu, prvem na velikih tekmovanjih za Anglijo po dolgih 55 letih, se bodo domači nogometaši v nedeljo na Wembleyju pomerili z Italijo.