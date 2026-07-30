Uefa želi, da predsednik PSG-ja na Fifinih volitvah izzove Infantina

Četrtine namesto polčasov, razveljavljen rdeči karton, prazne obljube iranski izbrani vrsti, za konec pa načrt o prodaji deleža svetovnega prvenstva. To je le nekaj škandalov, za katere je v zadnjem mesecu dni poskrbel predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino .

Za Evropsko nogometno zvezo (Uefa) je bil kaplja čez rob zadnji v seriji incidentov, po katerem je jasno sporočila, da nogomet ni naprodaj. Uefa bo imela v četrtek popoldne krizni sestanek, hkrati pa že nekaj časa teče beseda o tem, koga bi predlagala za Fifine predsedniške volitve, ki so na sporedu 18. marca.

Največ podpore je deležen Nasser Al-Khelaifi, težava pa je, da slednji nima nobenih ambicij za to, da zasede omenjeni položaj. Več nogometnih zvez naj bi Katarca skušalo prepričati, naj si premisli.