Uefa želi, da predsednik PSG-ja na Fifinih volitvah izzove Infantina

Četrtine namesto polčasov, razveljavljen rdeči karton, prazne obljube iranski izbrani vrsti, za konec pa načrt o prodaji deleža svetovnega prvenstva. To je le nekaj škandalov, za katere je v zadnjem mesecu dni poskrbel predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino.
Za Evropsko nogometno zvezo (Uefa) je bil kaplja čez rob zadnji v seriji incidentov, po katerem je jasno sporočila, da nogomet ni naprodaj. Uefa bo imela v četrtek popoldne krizni sestanek, hkrati pa že nekaj časa teče beseda o tem, koga bi predlagala za Fifine predsedniške volitve, ki so na sporedu 18. marca.
Največ podpore je deležen Nasser Al-Khelaifi, težava pa je, da slednji nima nobenih ambicij za to, da zasede omenjeni položaj. Več nogometnih zvez naj bi Katarca skušalo prepričati, naj si premisli.
Al-Khelaifi je sicer v nogometnem svetu izjemno priznan. Že skoraj 15 let deluje kot predsednik francoskega velikana PSG-ja, ki ga je popeljal do številnih uspehov, največ prav v zadnjem obdobju, ko je dvakrat zapored osvojil Ligo prvakov. Od leta 2019 je tudi član upravnega odbora pri Uefi.
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