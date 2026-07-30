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Nogomet

Uefa želi, da predsednik PSG-ja na Fifinih volitvah izzove Infantina

Nyon, 30. 07. 2026 13.55 pred 1 uro 1 min branja 10

Avtor:
A.M.
Gianni Infantino in Nasser Al-Khelaifi

Predsednik Fife Gianni Infantino je s svojimi spornimi odločitvami Uefo pripeljal do tega, da je začela razmišljati o kandidatih, ki bi ga lahko marca izzvali na Fifinih predsedniških volitvah. Največ podpore ima dolgoletni predsednik PSG-ja Nasser Al-Khelaifi.

Četrtine namesto polčasov, razveljavljen rdeči karton, prazne obljube iranski izbrani vrsti, za konec pa načrt o prodaji deleža svetovnega prvenstva. To je le nekaj škandalov, za katere je v zadnjem mesecu dni poskrbel predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino.

Gianni Infantino
Gianni Infantino
FOTO: Profimedia

Za Evropsko nogometno zvezo (Uefa) je bil kaplja čez rob zadnji v seriji incidentov, po katerem je jasno sporočila, da nogomet ni naprodaj. Uefa bo imela v četrtek popoldne krizni sestanek, hkrati pa že nekaj časa teče beseda o tem, koga bi predlagala za Fifine predsedniške volitve, ki so na sporedu 18. marca.

Največ podpore je deležen Nasser Al-Khelaifi, težava pa je, da slednji nima nobenih ambicij za to, da zasede omenjeni položaj. Več nogometnih zvez naj bi Katarca skušalo prepričati, naj si premisli.

Nasser Al-Khelaifi
Nasser Al-Khelaifi
FOTO: AP

Al-Khelaifi je sicer v nogometnem svetu izjemno priznan. Že skoraj 15 let deluje kot predsednik francoskega velikana PSG-ja, ki ga je popeljal do številnih uspehov, največ prav v zadnjem obdobju, ko je dvakrat zapored osvojil Ligo prvakov. Od leta 2019 je tudi član upravnega odbora pri Uefi.

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KOMENTARJI10

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Puško v koruzo
30. 07. 2026 15.36
Kalifi je car enako kot Ceferin, clovek na mestu.
Odgovori
0 0
Kratki
30. 07. 2026 15.07
Še en m.u.s.l...ć💩
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+2
5 3
Slovenska pomlad
30. 07. 2026 15.19
Pa res,polt ima kot Janša
Odgovori
+1
2 1
Bagzii
30. 07. 2026 15.22
Kratki je, pa se počutiš superiornega s takimi komentarji.
Odgovori
-1
0 1
Slash
30. 07. 2026 14.47
Kaj pa naš Čefo ?
Odgovori
+7
9 2
JAZsemTI
30. 07. 2026 15.08
Ti bi menjal Mercedes za Volkswagen?
Odgovori
+1
1 0
FancyFukish
30. 07. 2026 14.33
banda levičarska!
Odgovori
-3
7 10
SpamEx
30. 07. 2026 14.58
desnula umiri se
Odgovori
-1
3 4
SpamEx
30. 07. 2026 15.28
mislim desNULA
Odgovori
-1
0 1
Oilchecker
30. 07. 2026 14.27
Nagrada za mir oranžni gubanici je tudi bila svojevrstna blamaža. Infantino prodaja šport za žličko vazelina z milijarderji. Tega imamo dovolj!
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+9
11 2
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