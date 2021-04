Uefa znova ostro zagrozila 'superligašem': Ustavili bomo ta ciničen projekt

Potem ko so vnovič postale glasne govorice o ustanovitvi Superlige, je Evropska krovna nogometna zveza (Uefa) skupaj z Angleško nogometno zvezo in organizacijo Premier League, Špansko nogometno zvezo in tamkajšnjo La Ligo ter Italijansko nogometno zvezo in ligo Serie A še enkrat zagrozila ekipam, ki razmišljajo o ustanovitvi Superlige.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Če bi do tega res prišlo, želimo še enkrat poudariti, da bomo – UEFA, angleška FA, RFEF, FIGC, Premier League, La Liga, Serie A, pa tudi FIFA in vsa naša združenja članic – ostali enotni v svojih prizadevanjih za zaustavitev tega ciničnega projekta. Projekta, ki temelji na lastnih interesih nekaj klubov v času, ko družba bolj kot kdaj koli prej potrebuje solidarnost," je oster današnji odziv, ki ga je moč brati na Uefini spletni strani. "Dovolj je dovolj," so jasni v Nyonu. V Uefo so namreč prišle informacije, da je ideja o Superligi, ki so jo skupaj s Fifo pred meseci že uspešno zatrli, znova oživela. Nekaj klubov – ni skrivnost, da je kar nekaj evropskih velikanov v velikih finančnih težavah zaradi koronakrize, Superliga pa vsaj na papirju prinaša izjemno finančno injekcijo ustanoviteljicam –, naj bi se znova povezalo in vnovič začelo t. i. projekt Superliga. "Upoštevali bomo vse ukrepe, ki so nam na voljo na vseh ravneh, tako sodni kot športni, da se to ne bi zgodilo. Nogomet temelji na odprtih tekmovanjih in športnih zaslugah, drugače ne more biti,"je jasno sporočilo Uefe.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Če so bili pri Uefi v preteklosti do klubov, ki so razmišljali o udeležbi v Superligi, prizanesljivi, pa temu v prihodnje očitno ne bo več tako. Tako je Uefa že razkrila, da se nihče od nemških niti francoskih klubov k projektu Superlige ni 'prijavil'. Tistim, ki pa so se, pa so med vrsticami že poslali jasno sporočilo. Sankcije utegnejo slediti takoj, ko projekt, ki je sicer za zdaj zasnovan za leto 2024, postane realnost."Kot je predhodno napovedala FIFA in šest zvez, bo tem klubom prepovedano igranje v katerem koli drugem tekmovanju na domači, evropski ali svetovni ravni, njihovim igralcem pa bi lahko onemogočili, da bi zastopali svoje reprezentance,"so še enkrat spomnili na pred meseci sprejeti interni pravilnik.

icon-expand

Proti ustanovitvi je tudi legendarni sir Alex Ferguson, ki je med drugim dejal, da bi bila ustanovitev Superlige korak stran od 70-letne evropske nogometne zgodovine. Poleg tega je poslal tudi sporočilo Manchester Unitedu, ki naj bi bil prav tako med ustanovitelji te lige."V mojem času pri Unitedu smo igrali štiri finale Lige prvakov in to so bile najbolj posebne noči. Nisem prepričan, ali je Manchester United vključen v ta projekt, saj nisem v delu kluba, ki sprejema takšne odločitve," je nad morebitno novo smerjo Uniteda razočarana živa legenda rdečih vragov.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Odzval se je tudi nekdanji nogometaš Leicestra, Barcelone, Tottenhama in Evertona Gary Lineker, danes pa strokovni komentator na Otoku, ki projektu Superliga ne napoveduje uspeha.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Izjemno kritičen do nekdanjega kluba je bil tudi Gary Neville, otrok Manchester Uniteda, za katerega še danes navija, spravil pa se je tudi na Liverpool, ki naj bi se ravnal po motu navijaške himne 'You'll never walk alone'.