Čeferin: V teh težkih časih je neverjetno, da smo po razporedu odigrali 97 odstotkov tekem

V obdobju testiranj so pod njenim okriljem odigrali 526 tekem v desetih tekmovanjih (Liga prvakov, evropska liga, ženska Liga prvakov, mladinska Liga prvakov, superpokal, futsal Liga prvakov, Liga narodov, dodatne kvalifikacije za EP, kvalifikacije za EP mladih reprezentanc in kvalifikacije za žensko EP), samo tri odstotke tekem so morali zaradi epidemije novega koronavirusa odpovedati. "Protokol je strog in zagotavlja varnost vseh vključenih, tudi v času, ko se virus razširja po vsem kontinentu,"je dejal predsednik Uefe Aleksander Čeferin in dodal: "To nam daje samozaupanje, bodo naša tekmovanja potekala tako, kot smo načrtovali. V teh težkih časih je neverjetno, da smo po razporedu odigrali 97 odstotkov tekem."