Uefa začasno ustavila disciplinske postopke proti Realu, Juventusu in Barci

"UEFA je seznanjena z odločitvijo, ki jo je danes sprejel neodvisni Uefin pritožbeni organ, da začasno ustavi disciplinski postopek, ki je bil sprožen proti klubom FC Barcelona, ​​Juventus FC in Real Madrid CF zaradi morebitne kršitve Uefinega pravnega okvira v zvezi s tako imenovanim projektom Superlige,"so zapisali pri Uefi.

Odločitev neodvisnega pritožbenega organa Uefe je bila sprejeta brez poseganja v vprašanje o izvršljivosti sodnega naloga v Švici. Glede na sodno odločbo na madridskem sodišču so se omenjeni trije klubi skušali zaščititi pred morebitnimi disciplinskimi posledicami, povezanimi s projektom Superlige. Uefa je začasno ustavila postopek in razume, zakaj je bilo treba to storiti, vendar ostaja prepričana in bo še naprej zagovarjala svoje stališče v vseh ustreznih jurisdikcijah.

"Legitimnost športnih disciplinskih postopkov s pravico do pritožbe na arbitražnem sodišču je že dolgo priznana kot bistvena za enotno izvajanje sodstva v športu. Evropsko sodišče za človekove pravice, sodišča EU in švicarsko zvezno sodišče so že večkrat razsodili, da disciplinska/arbitražna pravila upravičujejo legitimni interesi, povezani s posebno naravo športa. Uefa je zato pri odpiranju neodvisne preiskave ravnanja klubov, povezanih s tako imenovano Superligo, delovala v skladu ne samo s svojimi statuti in predpisi, temveč tudi s pravom EU, Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in švicarskim pravom," so še zapisali v uradnem sporočilu Uefe.

UEFA bo v skladu z nacionalno zakonodajo in zakonodajo EU sprejela vse potrebne ukrepe, da bo Uefin pritožbeni organ lahko čim prej nadaljeval z disciplinskim postopkom.