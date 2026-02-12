Uefini prihodki prvič nad pet milijard v sezoni, ko ni moškega EP

Uefa velja za eno najuspešnejših športnih organizacij na svetu, kot je v nagovoru delegatom dejal predsednik Uefe Aleksander Čeferin, pa je tudi prihodnost evropskega nogometa kljub številnim izzivom svetla. Sandor Csanyi, Uefin zakladnik, je poudaril, da so prihodki za finančno leto 2024/25 nad pet milijard, kar je prvič, ko ne gre za leto, v katerem je moško evropsko prvenstvo. Dodal je, da so 78 odstotkov prihodkov klubskih tekmovanj razdelili klubom, 915 milijonov evrov pa so namenili nacionalnim zvezam.

"Samo v tej sezoni bo skoraj 400 milijonov evrov razdeljenih klubom, ki se niso prebili v ligaški del evropskih tekmovanj, od tega bo 308 milijonov šlo klubom, ki sploh ne tekmujejo v evropskih tekmovanjih. Ali bi to obstajalo v sistemu, ki ga vodi le dobiček?" je v nagovoru povedal Čeferin. Za leto 2024/25 so prihodki Uefe znašali natančno 5,014 milijarde, v letu 2023/24, ko je bilo EP v Nemčiji, pa rekordnih 6,777. Za finančno leto 2026/27 je finančni direktor Josef Koller, ki se odpravlja v pokoj, povedal, da je proračun zasidran na približno petih milijardah (5,052 milijarde) in da še bolje kaže za 2027/28, ko bo nov cikel evropskih klubskih tekmovanj in tudi evropsko prvenstvo.

Za leto 2025/26 pa ta številka dosega 5,136 milijarde evrov, za moška klubska tekmovanja pa 4,4 milijarde, kar je 19 odstotkov oziroma 690 milijonov evrov več kot leto poprej. Na kongresu so prvič potrdili tudi predstavnika sindikata Fifpro Europe Davida Terrierja, ki je dobil mesto v izvršnem odboru Uefe za izredni triletni mandat oziroma do kongresa leta 2029. Za častnega člana pa so potrdili Portugalca Fernanda Gomesa.

