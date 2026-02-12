Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Uefini prihodki prvič nad pet milijard v sezoni, ko ni moškega EP

Bruselj, 12. 02. 2026 14.34 pred 3 dnevi 3 min branja 3

Avtor:
S.V. STA
50. redni kongres Uefe

Evropska nogometna zveza Uefa je v Bruslju izvedla 50. redni kongres. Na njem so potrdili zdravo finančno stanje zveze, ki je trenutno na približno petih milijardah evrov proračuna. Rezerve pa trenutno znašajo 522 milijonov evrov.

Uefa velja za eno najuspešnejših športnih organizacij na svetu, kot je v nagovoru delegatom dejal predsednik Uefe Aleksander Čeferin, pa je tudi prihodnost evropskega nogometa kljub številnim izzivom svetla.

Sandor Csanyi, Uefin zakladnik, je poudaril, da so prihodki za finančno leto 2024/25 nad pet milijard, kar je prvič, ko ne gre za leto, v katerem je moško evropsko prvenstvo. Dodal je, da so 78 odstotkov prihodkov klubskih tekmovanj razdelili klubom, 915 milijonov evrov pa so namenili nacionalnim zvezam.

Aleksander Čeferin
Aleksander Čeferin
FOTO: Profimedia

"Samo v tej sezoni bo skoraj 400 milijonov evrov razdeljenih klubom, ki se niso prebili v ligaški del evropskih tekmovanj, od tega bo 308 milijonov šlo klubom, ki sploh ne tekmujejo v evropskih tekmovanjih. Ali bi to obstajalo v sistemu, ki ga vodi le dobiček?" je v nagovoru povedal Čeferin.

Za leto 2024/25 so prihodki Uefe znašali natančno 5,014 milijarde, v letu 2023/24, ko je bilo EP v Nemčiji, pa rekordnih 6,777.

Za finančno leto 2026/27 je finančni direktor Josef Koller, ki se odpravlja v pokoj, povedal, da je proračun zasidran na približno petih milijardah (5,052 milijarde) in da še bolje kaže za 2027/28, ko bo nov cikel evropskih klubskih tekmovanj in tudi evropsko prvenstvo.

Preberi še Velika zmaga za Uefo: ideja o nogometni superligi je preteklost

Za leto 2025/26 pa ta številka dosega 5,136 milijarde evrov, za moška klubska tekmovanja pa 4,4 milijarde, kar je 19 odstotkov oziroma 690 milijonov evrov več kot leto poprej.

Na kongresu so prvič potrdili tudi predstavnika sindikata Fifpro Europe Davida Terrierja, ki je dobil mesto v izvršnem odboru Uefe za izredni triletni mandat oziroma do kongresa leta 2029. Za častnega člana pa so potrdili Portugalca Fernanda Gomesa.

UEFA
UEFA
FOTO: Profimedia

Na dnevnem redu so se seznanili tudi s tem, da bo kongres Mednarodne nogometne zveze Fife 30. aprila v Vancouvru, predstavili pa so tudi kandidaturo za žensko svetovno prvenstvo 2035. Za zdaj so skupno kandidaturo vložili Anglija, Severna Irska, Škotska in Wales, ki bodo predvidoma gostili prvo žensko SP z 48 ekipami na evropskih tleh. Eno tako bo že štiri leta prej v ZDA, Mehiki, Kostariki in Jamajki. Ženski mundial 2027 pa bo v Braziliji še z 32 ekipami.

Na koncu so potrdili tudi gostitelja volilnega kongresa prihodnje leto. Ta bo 4. marca 2027 v Astani v Kazahstanu.

Pri predstavitvi proračuna so izpostavili tudi naraščanje prihodkov za ligo narodov, v obdobju med 2022 in 2028 naj bi dosegli tri milijarde evrov. Novo dejanje lige narodov bo sicer na vrsti že danes, ko bo Uefa ob 18.00 prav tako v Bruslju izvedla še žreb skupin za moško ligo narodov.

uefa nogomet čeferin

Čeferin: Stališče Uefe glede Rusije ostaja nespremenjeno

Thomas Tuchel podaljšal sodelovanje z Angleži

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Luigi Taveri II.
12. 02. 2026 17.40
manucao ali morda Realist7 pa trdi , da je UEFA obubožala ?
Odgovori
+0
2 2
REAList7
12. 02. 2026 18.56
Luigi, med najbolj glasnimi si tu, ne pa tudi med bolj inteligentnimi. Kor prvo očitno ne veš osnov, ne veš niti kakšna je razlika med prihodkom in dobičkom, kot drugo pa kje sem jaz trdil, da je UEFA obubožala? Zopet lažeš in zavajaš. To ti pa gre najbolje od rok. Tudi vaša farselona je imela v lanskem letu blizu milijarde evra prihodkov pa vsi vemo koliko od tega ji ostane, NIČ. Dolgovi so za 2x večji od prihodkov. Z luckyjem sta na istem, ni več pomoči za vaju :D
Odgovori
+3
5 2
Luigi Taveri II.
12. 02. 2026 21.21
Zato pa sem napisal ali morda...jaz vaju tako ne ločim
Odgovori
-1
1 2
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
zadovoljna
Portal
V čipkasti obleki pokazala skoraj vse
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Se vam zdi, da vas partner ne posluša? Poskusite to
Se vam zdi, da vas partner ne posluša? Poskusite to
vizita
Portal
S staranjem telo pošilja tihe signale: ali jih prepoznate pravočasno?
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
cekin
Portal
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
moskisvet
Portal
Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
dominvrt
Portal
Mark Zuckerberg širi svoj nepremičninski imperij
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Izvor živali v kitajskem horoskopu
okusno
Portal
Po sladkem vikendu: 5 lahkih kosil za nov začetek tedna
Hitra sladica za zimske počitnice
Hitra sladica za zimske počitnice
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
voyo
Portal
Ježek Sonic
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534