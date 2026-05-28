Uefa nič ne prepušča naključju, pripravljeni tudi na črn scenarij

"Zaradi neugodnih vremenskih razmer je tekma odpovedana. Odigrana bo jutri ob 21. uri za zaprtimi vrati," je uradni napovedovalec – najprej v angleščini, nato še v madžarščini – javil preko ozvočenja na stadionu. K sreči je bilo sporočilo zgolj testno, a vendarle je dokaz, da organizatorji tako enormnih dogodkov ničesar ne prepuščajo naključju. Preden bodo na odlično pripravljeno zelenico Puškaš Arene pritekli nogometaši obeh ekip, bo Uefina ekipa šla skozi tisoč in en scenarij, samo da bo vse potekalo gladko.

Koliko osebja deluje pri izvedbi takšnega dogodka, je zelo težko oceniti. Uefa uradne številke ni oznanila, je pa sporočila, da ji na finalu pomaga več kot 500 prostovoljcev, največ seveda na stadionu, ogromno pa jih je moč srečati že na poti do tja. Skrbijo za prometni red na parkiriščih, preverjajo akreditacije, usmerjajo po stadionu, odgovarjajo na naša vprašanja. Vsem pa je skupno to, da si sodelovanje pri vrhuncu klubske nogometne sezone štejejo v veliko čast. Zanimivo je bilo spremljati, kako je danes več deset prostovoljcev v dveh skupinah, vsaka na svoji strani stadiona, delilo majice Arsenala in PSG-ja na pripadajoče sedeže. Ker jih ima Puškaš Arena kar 67 tisoč, je ta naloga vzela več ur. Pariški navijači bodo odeti v popolnoma belo, londonski pa v rdeče-belo kombinacijo.

Tudi ko smo dobili vpogled v garderobi obeh ekip in se nato pobližje spoznali s pokalom, sta Uefina zaposlena natančno odštevala naš čas. Finale naj bi v živo spremljalo več kot 300 novinarjev z vsega sveta, zato je čas ob tovrstnih "ekstra" vsebinah seveda natančno odmerjen.

