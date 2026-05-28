Nogomet

Uefa nič ne prepušča naključju, pripravljeni tudi na črn scenarij

Budimpešta, 28. 05. 2026 19.20 pred 27 minutami 2 min branja 3

Avtor:
Jakob Batič
Sporočilo, ki nas je presenetilo v četrtek popoldan.

Čeprav sta do velikega finala Lige prvakov v Budimpešti še dva dneva, priprave na Puškaš Areni potekajo s polno paro. Udeleženci otvoritvene slovesnosti so vadili že v sredo, dan pozneje pa so organizatorji tehtali morebitne črne scenarije. Med pripravo prispevkov nas je iz zvočnikov presenetilo obvestilo, da je srečanje zaradi vremenske ujme prestavljeno na naslednji dan.

"Zaradi neugodnih vremenskih razmer je tekma odpovedana. Odigrana bo jutri ob 21. uri za zaprtimi vrati," je uradni napovedovalec – najprej v angleščini, nato še v madžarščini – javil preko ozvočenja na stadionu.

K sreči je bilo sporočilo zgolj testno, a vendarle je dokaz, da organizatorji tako enormnih dogodkov ničesar ne prepuščajo naključju. Preden bodo na odlično pripravljeno zelenico Puškaš Arene pritekli nogometaši obeh ekip, bo Uefina ekipa šla skozi tisoč in en scenarij, samo da bo vse potekalo gladko.

FOTO: 24ur.com

Koliko osebja deluje pri izvedbi takšnega dogodka, je zelo težko oceniti. Uefa uradne številke ni oznanila, je pa sporočila, da ji na finalu pomaga več kot 500 prostovoljcev, največ seveda na stadionu, ogromno pa jih je moč srečati že na poti do tja.

Skrbijo za prometni red na parkiriščih, preverjajo akreditacije, usmerjajo po stadionu, odgovarjajo na naša vprašanja. Vsem pa je skupno to, da si sodelovanje pri vrhuncu klubske nogometne sezone štejejo v veliko čast.

Zanimivo je bilo spremljati, kako je danes več deset prostovoljcev v dveh skupinah, vsaka na svoji strani stadiona, delilo majice Arsenala in PSG-ja na pripadajoče sedeže. Ker jih ima Puškaš Arena kar 67 tisoč, je ta naloga vzela več ur. Pariški navijači bodo odeti v popolnoma belo, londonski pa v rdeče-belo kombinacijo.

Tudi ko smo dobili vpogled v garderobi obeh ekip in se nato pobližje spoznali s pokalom, sta Uefina zaposlena natančno odštevala naš čas. Finale naj bi v živo spremljalo več kot 300 novinarjev z vsega sveta, zato je čas ob tovrstnih "ekstra" vsebinah seveda natančno odmerjen.

Glede vremenske napovedi se organizatorji sicer nimajo česar bati. Čeprav ne bodo idealne, bo tekma zagotovo lahko regularno odigrana. Včeraj se je v Budimpešti ogrelo nad 30 stopinj. V soboto ob 18. uri, ko bosta PSG in Arsenal začela boj za znamenito trofejo, pa se pričakuje oblačno vreme in okoli 25 stopinj.

KOMENTARJI3

Nejc Lola
28. 05. 2026 19.46
Najbolj crn scenarij je da barca ze 12 let zapored nebi dobila uclja s tem da jim pomagajo pa so tako nesposobni igralci in trener da se z pomocjo je morejo uefi osvojiti lovrike🤣🤣🤣
NoriSušan
28. 05. 2026 19.51
Glede na to da je usrandrid nekoč potreboval 32 let pa naj bi bili kraljevi klub al najbolši klub bojda ni skrbi. Po novicah sodeč pa so tudi nove okrepitve na poti Gordon je že zaključen, Alvarez pa ma že tudi skoraj podpisano pogodbo kar se je govorilo že skoraj dva meseca. Načeloma smo skoraj pripravljeni na novo sezono in lov tudi te trofeje, samo še obrambo porihtamo. Kakšna pa je taktika v madridu?
NoriSušan
28. 05. 2026 19.41
Najbol črn scenarij za UEFO je da bi kakšen klub iz madrida spet začel krast naslove lige prvakov. Dokler se temu izogibajo bo vse vredu.
voyo
Portal
Ja, Chef!
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški
Sanjski moški
Kotlina
Kotlina
