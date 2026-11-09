Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Bruselj stopil na stran Uefe in Čeferina

Nyon, 09. 11. 2026 19.11 pred 45 minutami 3 min branja 1

Avtor:
N.M.
UEFA

V času vse glasnejših razprav o prihodnosti svetovnega nogometa je Aleksander Čeferin dobil pomembno podporo iz Bruslja. Evropska komisija je z obnovljenim sporazumom z Uefo potrdila podporo odprtim tekmovanjem, športnim zaslugam in načelom, na katerih temelji evropski nogometni model.

Sporazum sta v Nyonu podpisala predsednik Uefe Aleksander Čeferin in evropski komisar za medgeneracijsko pravičnost, mladino, kulturo in šport Glenn Micallef. Veljal bo do 31. decembra 2029, Evropska komisija pa z njim potrjuje tudi vlogo Uefe pri upravljanju evropskega nogometa.

V ospredju dogovora je načelo, da si morajo klubi mesto v tekmovanjih zagotoviti z rezultati na igrišču. Komisija podpira odprt sistem, ki temelji na napredovanju in izpadanju ter povezuje domača in evropska tekmovanja. Pomembno je tudi, da se tekme nacionalnih prvenstev igrajo v državah, iz katerih prihajajo klubi, saj tako ohranjajo povezanost z lokalnimi skupnostmi in navijači.

Pomemben del sporazuma je namenjen reprezentančnemu nogometu. Evropska komisija je posebej izpostavila evropski prvenstvi za moške in ženske, ki poleg športnega pomena prispevata k evropski povezanosti ter predstavljata pomemben vir solidarnosti in financiranja nogometa. Ob tem je poudarila tudi potrebo po ravnotežju med klubskimi in reprezentančnimi tekmovanji v vse bolj natrpanem mednarodnem koledarju.

Dogovor zajema še vključujoče upravljanje nogometa, pri katerem naj bi sodelovali klubi, lige, igralci in navijači. Med področji skupnega delovanja so tudi finančno prerazporejanje sredstev po nogometni piramidi, razvoj ženskega nogometa, večja vključenost in spodbujanje zdravega življenjskega sloga.

Čeferin je ob podpisu poudaril, da je evropski nogomet dosegel velike športne in poslovne uspehe, ne da bi se odpovedal svojim temeljem. Pri tem je izpostavil načela, ki jih Uefa zagovarja tudi v razpravah o prihodnosti nogometa.

Aleksander Čeferin
Aleksander Čeferin
FOTO: AP

"Mesto v tekmovanju si je treba prislužiti na igrišču. Najmočnejši deli nogometa prispevajo k razvoju tistih na nižjih ravneh. Klubi in reprezentance se medsebojno krepijo. In nihče si ne lasti nogometa zgolj zato, ker ga upravlja," je dejal predsednik Uefe.

Dodal je, da so nedavni dogodki v svetovnem nogometu pokazali, kako pomembna so ta načela. Ob tem se je zahvalil Micallefu in Evropski komisiji za prepoznavanje njihovega pomena ter podporo Uefi.

Micallef je poudaril, da je nogomet bistveni del evropskega športnega in družbenega prostora. Obnovljeni sporazum po njegovih besedah potrjuje podporo odprtim tekmovanjem, močnemu reprezentančnemu nogometu in vključujočemu upravljanju. Evropska komisija bo poleg tega pripravila strategijo za krepitev evropskega športnega modela.

"Nedavne pomanjkljivosti pri upravljanju svetovnega nogometa dajejo temu partnerstvu še večji pomen. Evropska komisija skupaj z Uefo zagovarja zaščito vrednot in struktur, zaradi katerih je evropski nogomet postal ena vodilnih evropskih zgodb o uspehu," je dejal evropski komisar.

Obnovljeni sporazum tako ne pomeni le nadaljevanja sodelovanja med Evropsko komisijo in Uefo, temveč tudi potrditev skupnih stališč o prihodnosti evropskega nogometa. V središču ostajajo športne zasluge, odprta tekmovanja in solidarnost med različnimi ravnmi nogometne piramide.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
nogomet uefa aleksander čeferin bruselj

Bijol si želi več podpore s tribun: To bi nam veliko pomenilo

24ur.com Vseh 55 članic je Čeferina pozvalo, naj se poteguje za nov mandat
24ur.com Evroposlanci podprli pristop Hrvaške k schengenskemu območju
24ur.com Čeferin kritičen do selitve tekem v tujino
24ur.com 'Evropski nogomet s popolno podporo Čeferinu in Uefi'
24ur.com Odmevi na povabilo Slovenije v EU
24ur.com Združenje FASSE izkazalo podporo Uefi in predsedniku Čeferinu
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mr.poper
09. 11. 2026 19.58
BRAVOOO naj bo pravici zadoščeno
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Če sanjate pokojno mamo ali očeta, vaše srce kliče po tem
Učitelj, ki je potetoviran od glave do pet: Razlog vas bo presenetil
Učitelj, ki je potetoviran od glave do pet: Razlog vas bo presenetil
Močno moško ime z dolgo zgodovino
Močno moško ime z dolgo zgodovino
Ko otroci nagajajo, jih okara kar Pennywise: Priznal, kaj počne doma
Ko otroci nagajajo, jih okara kar Pennywise: Priznal, kaj počne doma
zadovoljna
Portal
Hči Brucea Willisa pokazala grozljive komentarje, ki jih prejema
Niste visoke? Ta model plašča vas bo optično podaljšal
Niste visoke? Ta model plašča vas bo optično podaljšal
Preprost test za srečen zakon: odgovorite na eno vprašanje
Preprost test za srečen zakon: odgovorite na eno vprašanje
Današnji mlaj bo najbolj vplival na ta štiri znamenja
Današnji mlaj bo najbolj vplival na ta štiri znamenja
vizita
Portal
Pri 93 letih ima preprosto navado, ki ji pomaga ohranjati vitalnost
Vas po obroku peče za prsnico ali imate kisel okus v ustih? Morda imate težavo, ki je ne smete zanemariti
Vas po obroku peče za prsnico ali imate kisel okus v ustih? Morda imate težavo, ki je ne smete zanemariti
Nevarnost, ki je ne morete videti ali zavohati: prvi znaki zastrupitve z ogljikovim monoksidom
Nevarnost, ki je ne morete videti ali zavohati: prvi znaki zastrupitve z ogljikovim monoksidom
Brusnični sok dokazano zavira rast zobnih oblog in kislin
Brusnični sok dokazano zavira rast zobnih oblog in kislin
cekin
Portal
Izplačilo pokojnine na domu: pomembna novost za prejemnike gotovine
Za kulisami njunega imperija prihaja do novih sprememb
Za kulisami njunega imperija prihaja do novih sprememb
Šok, ki ga doživi vse več zaposlenih
Šok, ki ga doživi vse več zaposlenih
Ekonomist Jože Sambt: Brez podaljševanja delovne dobe bo pokojninski sistem težko vzdržen
Ekonomist Jože Sambt: Brez podaljševanja delovne dobe bo pokojninski sistem težko vzdržen
moskisvet
Portal
Bruce Willis vse bolj nemočen: Njegov svet se počasi podira
Ali s polnjenjem telefona čez noč uničujete baterijo?
Ali s polnjenjem telefona čez noč uničujete baterijo?
Milijonarka možu odmerja žepnino: Ljudje ga označujejo za poraženca
Milijonarka možu odmerja žepnino: Ljudje ga označujejo za poraženca
Glasno smrčite in ponoči hlastate za zrakom? Vzrok je lahko resnejši, kot mislite
Glasno smrčite in ponoči hlastate za zrakom? Vzrok je lahko resnejši, kot mislite
dominvrt
Portal
Tu je živela kraljica kriminalk: Njen nekdanji dom je danes vreden kar 2,4 milijona evrov
Ko vrt preseneti: Med radičem zrasel pravi mali gobji gozdiček
Ko vrt preseneti: Med radičem zrasel pravi mali gobji gozdiček
Razglašena je barva leta 2027: bi si upali z njo prepleskati svoj dom?
Razglašena je barva leta 2027: bi si upali z njo prepleskati svoj dom?
Prva adventna nedelja bo kmalu tu. Pripravite dom za praznovanje
Prva adventna nedelja bo kmalu tu. Pripravite dom za praznovanje
okusno
Portal
Zdrava prehrana ne rabi biti draga: tri živila iz konzerve, ki so lahko dobra izbira
Cvetača je veliko več kot priloga: 5 odličnih načinov, kako jo spremeniti v glavno jed
Cvetača je veliko več kot priloga: 5 odličnih načinov, kako jo spremeniti v glavno jed
Martinovo brez celodnevnega kuhanja: Praznično kosilo, ki ga pripravimo skoraj brez dela
Martinovo brez celodnevnega kuhanja: Praznično kosilo, ki ga pripravimo skoraj brez dela
Božanski domači buhtlji z marmelado, mehki kot puh
Božanski domači buhtlji z marmelado, mehki kot puh
voyo
Portal
Brez konca
Dirka do popolnosti
Dirka do popolnosti
Otok ljubezni: Avstralija
Otok ljubezni: Avstralija
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022