Bruselj stopil na stran Uefe in Čeferina

Sporazum sta v Nyonu podpisala predsednik Uefe Aleksander Čeferin in evropski komisar za medgeneracijsko pravičnost, mladino, kulturo in šport Glenn Micallef. Veljal bo do 31. decembra 2029, Evropska komisija pa z njim potrjuje tudi vlogo Uefe pri upravljanju evropskega nogometa.
V ospredju dogovora je načelo, da si morajo klubi mesto v tekmovanjih zagotoviti z rezultati na igrišču. Komisija podpira odprt sistem, ki temelji na napredovanju in izpadanju ter povezuje domača in evropska tekmovanja. Pomembno je tudi, da se tekme nacionalnih prvenstev igrajo v državah, iz katerih prihajajo klubi, saj tako ohranjajo povezanost z lokalnimi skupnostmi in navijači.
Pomemben del sporazuma je namenjen reprezentančnemu nogometu. Evropska komisija je posebej izpostavila evropski prvenstvi za moške in ženske, ki poleg športnega pomena prispevata k evropski povezanosti ter predstavljata pomemben vir solidarnosti in financiranja nogometa. Ob tem je poudarila tudi potrebo po ravnotežju med klubskimi in reprezentančnimi tekmovanji v vse bolj natrpanem mednarodnem koledarju.
Dogovor zajema še vključujoče upravljanje nogometa, pri katerem naj bi sodelovali klubi, lige, igralci in navijači. Med področji skupnega delovanja so tudi finančno prerazporejanje sredstev po nogometni piramidi, razvoj ženskega nogometa, večja vključenost in spodbujanje zdravega življenjskega sloga.
Čeferin je ob podpisu poudaril, da je evropski nogomet dosegel velike športne in poslovne uspehe, ne da bi se odpovedal svojim temeljem. Pri tem je izpostavil načela, ki jih Uefa zagovarja tudi v razpravah o prihodnosti nogometa.
"Mesto v tekmovanju si je treba prislužiti na igrišču. Najmočnejši deli nogometa prispevajo k razvoju tistih na nižjih ravneh. Klubi in reprezentance se medsebojno krepijo. In nihče si ne lasti nogometa zgolj zato, ker ga upravlja," je dejal predsednik Uefe.
Dodal je, da so nedavni dogodki v svetovnem nogometu pokazali, kako pomembna so ta načela. Ob tem se je zahvalil Micallefu in Evropski komisiji za prepoznavanje njihovega pomena ter podporo Uefi.
Micallef je poudaril, da je nogomet bistveni del evropskega športnega in družbenega prostora. Obnovljeni sporazum po njegovih besedah potrjuje podporo odprtim tekmovanjem, močnemu reprezentančnemu nogometu in vključujočemu upravljanju. Evropska komisija bo poleg tega pripravila strategijo za krepitev evropskega športnega modela.
"Nedavne pomanjkljivosti pri upravljanju svetovnega nogometa dajejo temu partnerstvu še večji pomen. Evropska komisija skupaj z Uefo zagovarja zaščito vrednot in struktur, zaradi katerih je evropski nogomet postal ena vodilnih evropskih zgodb o uspehu," je dejal evropski komisar.
Obnovljeni sporazum tako ne pomeni le nadaljevanja sodelovanja med Evropsko komisijo in Uefo, temveč tudi potrditev skupnih stališč o prihodnosti evropskega nogometa. V središču ostajajo športne zasluge, odprta tekmovanja in solidarnost med različnimi ravnmi nogometne piramide.
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