Bruselj stopil na stran Uefe in Čeferina

Sporazum sta v Nyonu podpisala predsednik Uefe Aleksander Čeferin in evropski komisar za medgeneracijsko pravičnost, mladino, kulturo in šport Glenn Micallef. Veljal bo do 31. decembra 2029, Evropska komisija pa z njim potrjuje tudi vlogo Uefe pri upravljanju evropskega nogometa.

V ospredju dogovora je načelo, da si morajo klubi mesto v tekmovanjih zagotoviti z rezultati na igrišču. Komisija podpira odprt sistem, ki temelji na napredovanju in izpadanju ter povezuje domača in evropska tekmovanja. Pomembno je tudi, da se tekme nacionalnih prvenstev igrajo v državah, iz katerih prihajajo klubi, saj tako ohranjajo povezanost z lokalnimi skupnostmi in navijači.

Pomemben del sporazuma je namenjen reprezentančnemu nogometu. Evropska komisija je posebej izpostavila evropski prvenstvi za moške in ženske, ki poleg športnega pomena prispevata k evropski povezanosti ter predstavljata pomemben vir solidarnosti in financiranja nogometa. Ob tem je poudarila tudi potrebo po ravnotežju med klubskimi in reprezentančnimi tekmovanji v vse bolj natrpanem mednarodnem koledarju.

Dogovor zajema še vključujoče upravljanje nogometa, pri katerem naj bi sodelovali klubi, lige, igralci in navijači. Med področji skupnega delovanja so tudi finančno prerazporejanje sredstev po nogometni piramidi, razvoj ženskega nogometa, večja vključenost in spodbujanje zdravega življenjskega sloga.

Čeferin je ob podpisu poudaril, da je evropski nogomet dosegel velike športne in poslovne uspehe, ne da bi se odpovedal svojim temeljem. Pri tem je izpostavil načela, ki jih Uefa zagovarja tudi v razpravah o prihodnosti nogometa.