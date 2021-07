Uefina ekipa prvenstva brez nekaterih največjih zvezdnikov

Vratar ekipe prvenstva je pričakovano postal najboljši igralec evropskega prvenstva Gianluigi Donnarumma, ki je bil tako v polfinalu kot v finalu junak streljanja enajstmetrovk.

Obrambno vrsto predstavljajo štirje finalisti: centralna branilca sta najboljši posameznik finala Leonardo Bonucci, ki je zadel za izenačenje in uspešno izvedel svojo enajstmetrovko, ter Harry Maguire, ki je prvi dve tekmi prvenstva zaradi poškodbe izpustil, nato pa bil glavni krivec, da je Anglija do konca prvenstva prejela le dva zadetka. Na položaj levega bočnega branilca je bil izbran nesrečni Leonardo Spinazzola, ki si je v četrtfinalu poškodoval ahilovo tetivo in bo nekaj časa odsoten z nogometnih zelenic, na položaj desnega bočnega branilca pa finalist Kyle Walker.

Na sredino igrišča so bili izbrani najboljši mladi igralec prvenstva, 18-letni Španec Pedri, osrednji vezist Italije Jorginho, ki je na prvenstvu pretekel največ (86,61 km), ter motor danske izbrane vrste Pierre-Emile Højbjerg, ki je prispeval tri podaje.

V napad so pri Uefi postavili Italijana Federica Chieso, ki je na prvenstvu zadel proti Avstriji in Španiji, Angleža Raheema Sterlinga, ki je dosegel zadetke proti Hrvaški, Češki in Nemčiji, ter belgijskega napadalca Romeluja Lukakuja, ki je v šestih strelih na gol na tem prvenstvu v polno meril štirikrat.