Uefina fundacija za otroke priskočila na pomoč beguncem na belorusko-poljski meji

"Stanje na belorusko-poljski meji je humanitarna katastrofa. Ti obupani ljudje so izgubili vse in jih zadržujejo za talce iz razlogov, na katere ne morejo vplivati. Te ljudi instrumentalizira politika, toda navsezadnje ostajajo možje, žene in otroci. Nekateri izmed njih so že umrli v skoraj popolni brezbrižnosti, na drugi strani so drugi še vedno v neizmerni stiski in na robu preživetja," je ob tem izpostavil predsednik Uefine fundacije za otroke, Slovenec Aleksander Čeferin, ki je obenem tudi predsednik Uefe.

Tudi zato se je Uefina fundacija odločila, da vsega skupaj ne bo le brezbrižno gledala, pač pa priskočila na pomoč z donacijo, s katero bodo pri nevladni organizaciji Grupa Granica lahko priskrbeli najnujnejša sredstva za te begunce.

V sporočilu za javnost so pri Uefini fundaciji za otroke še zapisali, da se skupaj z Uefo izogibajo politiki, toda da je njihova dolžnost, da pomagajo otrokom, ne glede na to, od kod prihajajo, tako kot Uefina fundacija že pomaga mladoletnim beguncem v taborišču Zatari na jordansko-sirski meji, pa tudi beguncem na turško-grški meji.