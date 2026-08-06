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Nogomet

Ugandski reprezentant umrl po napadu roparjev

Kampala, 06. 08. 2026 14.24 pred 4 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
STA
David Owori

Ugandski nogometaš David Owori, branilec državne reprezentance in kapetan kluba SC Villa, je umrl v starosti komaj 27 let, potem ko so ga v bližini njegovega doma v Kampali napadli domnevni roparji. Po navedbah policije je skupina moških napadla nogometaša in mu skušala ukrasti mobilni telefon in druge osebne predmete.

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Ko se je uprl, so Oworija po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa večkrat udarili s tlakovci in mu pri tem prizadejali smrtno nevarne poškodbe. Najprej so ga odpeljali v lokalno kliniko, nato pa v zasebno bolnišnico v prestolnici, kjer je v sredo umrl. Policija je sprožila preiskavo in išče storilce.

Smrt branilca z vzdevkom "Colgate" je globoko užalostila narod. Klub SC Villa, najuspešnejši v ugandski ligi, se ga je spomnil kot "vodjo, brata in prijatelja". Ugandska nogometna zveza ga je opisala kot "zgled na igrišču in zunaj njega". Tudi ugandski parlament je z minuto molka počastil njegov spomin in pozval k čimprejšnji identifikaciji storilcev umora.

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