Ugandski reprezentant umrl po napadu roparjev

Ko se je uprl, so Oworija po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa večkrat udarili s tlakovci in mu pri tem prizadejali smrtno nevarne poškodbe. Najprej so ga odpeljali v lokalno kliniko, nato pa v zasebno bolnišnico v prestolnici, kjer je v sredo umrl. Policija je sprožila preiskavo in išče storilce.

Smrt branilca z vzdevkom "Colgate" je globoko užalostila narod. Klub SC Villa, najuspešnejši v ugandski ligi, se ga je spomnil kot "vodjo, brata in prijatelja". Ugandska nogometna zveza ga je opisala kot "zgled na igrišču in zunaj njega". Tudi ugandski parlament je z minuto molka počastil njegov spomin in pozval k čimprejšnji identifikaciji storilcev umora.