Ugibanj je konec, zvezdnika Isak in Gyokeres prihajata v Stožice

Potem ko je slovenski selektor Matjaž Kek v torek predstavil seznam nogometašev, na katere bo računal na uvodnih dveh tekmah kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2026, je to dan kasneje storil tudi švedski selektor Jon Dahl Tomasson. Med izbranci sta tudi zvezdniška napadalca Alexander Isak in Viktor Gyokeres. Slovenija in Švedska se bosta pomerili 5. septembra v Stožicah, tri dni kasneje pa bodo Slovenci igrali v Švici.

Alexander Isak in Viktor Gyokeres FOTO: Profimedia icon-expand

Alexander Isak, Viktor Gyokeres in Benjamin Šeško. To so trije nogometaši, ki bodo čez teden dni v Stožicah deležni največ pozornosti. Tudi zato, ker se je tekom letošnjega poletnega prestopnega roka o njih zelo veliko govorilo. Šeško in Gyokeres sta bila glavni tarči Arsenala, ki se je odločil za švedskega napadalca. Slovenski zvezdnik je nato pristal na vrhu seznama želja dveh premierligaških velikanov – Manchester Uniteda in Newcastla, katerih barve brani Isak.

Alexander Isak FOTO: Profimedia icon-expand

Bolje rečeno jih je branil, saj je dres srak nazadnje oblekel maja, ko je bila na sporedu zadnja tekma lanske sezone Premier lige. Pred začetkom poletja je izrazil željo, da zapusti klub in okrepi enega izmed evropskih velikanov, hitro pa je postalo jasno, da je njegova glavna želja selitev v Liverpool. Dolgo se je zdelo, da se bo vse izteklo brez zapletov – Šeško prestopi v Newcastle, Isak pa v Liverpool – a se je mladi slovenski napadalec odločil obleči dres Manchester Uniteda.

Prihodnost Isaka je tako še zmeraj v zraku, po vsej verjetnosti pa bo naslednjič na zelenico stopil na naših tleh, ko bo Slovenija v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2026 gostila Švedsko. V konici napada bo imel švedski selektor Jon Dahl Tomasson na voljo tudi Gyokeresa, ki je hitro po prestopu postal prvi napadalec Arsenala. Na zadnji ligaški tekmi se je dvakrat vpisal med strelce.

Viktor Gyokeres FOTO: Profimedia icon-expand

"Zelo sem bil vesel, ko sem videl, da je Gyokeres na svoji prvi domači tekmi dosegel prva zadetka v Premier ligi. Prav tako sem vesel, da si Isak želi biti v ekipi, saj je izjemen igralec. Situacija, v kateri je, ni popolna, saj ni treniral z ekipo. Toda on je igralec, ki lahko odloča tekme in želi biti del naše ekipe. Svetovno prvenstvo mu pomeni zelo veliko," je o omenjenem dvojcu povedal švedski selektor.

Poleg Isaka in Gyokeresa bo v Stožice pripotovalo še nekaj evropskih nogometnih zvezdnikov. Med njimi sta Anthony Elanga, ki je poleti za več kot 60 milijonov evrov prestopil iz Nottingham Foresta v Newcastle, in 19-letni Lucas Bergvall, ki je kljub svoji mladosti pomemben člen Tottenhama.