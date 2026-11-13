Ugibanj je konec: Pochettino novi trener Manchester Uniteda

Mauricio Pochettino je torej v angleškem nogometu dobro poznan obraz. Trenersko pot je začel pri Espanyolu, kasneje leto in pol vodil Southampton, sledilo pa je več kot petletno obdobje pri Tottenhamu, s katerim je med drugim prišel do finala Lige prvakov. Argentinski strokovnjak je nato po krajšem premoru sezono in pol uspešno vodil PSG, zatem eno leto Chelsea, nazadnje pa deloval kot selektor izbrane vrste ZDA.