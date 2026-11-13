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Nogomet

Ugibanj je konec: Pochettino novi trener Manchester Uniteda

Manchester, 13. 11. 2026 13.20 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.M.
Mauricio Pochettino

Manchester United je v uradni izjavi za javnost potrdil, da je Michaela Carricka na trenerskem stolčku nasledil Mauricio Pochettino. 54-letni Argentinec je nazadnje vodil ameriško nogometno reprezentanco, na Otoku pa je v preteklosti deloval pri Tottenhamu in Chelseaju.

Mauricio Pochettino
Mauricio Pochettino
FOTO: Profimedia

Mauricio Pochettino je torej v angleškem nogometu dobro poznan obraz. Trenersko pot je začel pri Espanyolu, kasneje leto in pol vodil Southampton, sledilo pa je več kot petletno obdobje pri Tottenhamu, s katerim je med drugim prišel do finala Lige prvakov. Argentinski strokovnjak je nato po krajšem premoru sezono in pol uspešno vodil PSG, zatem eno leto Chelsea, nazadnje pa deloval kot selektor izbrane vrste ZDA.

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Čez lužo je imel pogodbo podpisano do avgusta 2030, tako da so morali rdeči vragi zanj plačati odkupno klavzulo v višini devet milijonov evrov. V novem okolju ga čaka vse prej kot preprosta naloga – Manchester United se v Premier ligi trenutno nahaja v coni izpada na 18. mestu, Pochettino pa bo ognjeni krst dočakal čez teden dni, ko je na sporedu angleški derbi v Liverpoolu.

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nogomet manchester united mauricio pochettino

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