Ugibanj je konec: Salah podaljšal pogodbo z Liverpoolom

"Počutim se odlično in se že veselim osvajanja novih lovorik s klubom. Nekaj časa je trajalo, da smo se dogovorili za podaljšanje, sedaj pa je to za nami in moramo se osredotočiti na sezono, ki prihaja. Mislim, da je naš napredek v zadnjih petih ali šestih sezonah viden. Lani smo bili blizu neverjetnemu četvorčku, a smo v zadnjem tednu ostali brez dveh lovorik. Še vedno smo v dobrem položaju, da se borimo za vse možne trofeje. Prišleki bodo pri tem zagotovo pomagali. Moramo delati trdo, biti pozitivni in znova se bomo borili na vseh frontah," je povedal Salah za uradno klubsko spletno stran in dodal še: "Moje sporočilo navijačem je, da se bomo tudi v prihodnji sezoni potrudili dati vse od sebe in poskusili osvojiti vse možne lovorike. Kot vedno nam stojte ob strani, glasno navijajte in prepričan sem, da bomo skupaj osvojili še več lovorik."