Ugibanj je konec: Zahović po šestih letih znova v Mariboru

Novinarsko konferenco z Zlatkom Zahovićem na čelu si lahko ogledate v neposrednem prenosu na 24ur.com od 16.00 naprej!

Lik in delo Zlatka Zahovića je brezpredmetno predstavljati. Gre za enega izmed najboljših, če ne kar najboljšega slovenskega nogometaša vseh časov.

Namigovanja o tem, da se po dobrih šestih letih vrača na staro delovno mesto na Mladinski ulici 29, je pred dnevi potrdil Zahović sam, ko je na novinarsko vprašanje o govoricah odgovoril pritrdilno oziroma "da se stvari s turškimi lastniki odvijajo v pravo smer".

Danes 55-letni Mariborčan je v vmesnem času med drugim deloval kot strokovni komentator na tekmah elitne Lige prvakov, očitno pa je znova dozorel trenutek, da se vrne v Ljudski vrt, kjer je kot izjemno uspešni nogometni funkcionar spisal najlepša poglavja v zgodovini kluba.

Zahovićeva vrnitev v najtrofejnejši slovenski nogometni kolektiv je brez dvoma močno razveselila najzvestejše privržence Maribora, ki bodo tako znova začeli sanjati velike stvari. Maribor je lansko sezono zaključil na petem mestu prvenstvene razpredelnice.