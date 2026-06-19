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Nogomet

Ugibanj je konec: Zahović po šestih letih znova v Mariboru

Maribor, 19. 06. 2026 12.12 pred 1 uro 1 min branja 10

Avtor:
A.V.
Zlatko Zahović

Kar smo napovedali pred dnevi, je danes meso postalo. Najboljši strelec v zgodovini slovenske reprezentance in izjemno uspešni nogometni funkcionar Zlatko Zahović se po nekaj več kot šestih letih vrača v Ljudski vrt. Novinarsko konferenco si boste lahko ogledali v neposrednem prenosu na 24ur.com od 16.00 naprej.

Novinarsko konferenco z Zlatkom Zahovićem na čelu si lahko ogledate v neposrednem prenosu na 24ur.com od 16.00 naprej!

Lik in delo Zlatka Zahovića je brezpredmetno predstavljati. Gre za enega izmed najboljših, če ne kar najboljšega slovenskega nogometaša vseh časov.

Namigovanja o tem, da se po dobrih šestih letih vrača na staro delovno mesto na Mladinski ulici 29, je pred dnevi potrdil Zahović sam, ko je na novinarsko vprašanje o govoricah odgovoril pritrdilno oziroma "da se stvari s turškimi lastniki odvijajo v pravo smer".

Danes 55-letni Mariborčan je v vmesnem času med drugim deloval kot strokovni komentator na tekmah elitne Lige prvakov, očitno pa je znova dozorel trenutek, da se vrne v Ljudski vrt, kjer je kot izjemno uspešni nogometni funkcionar spisal najlepša poglavja v zgodovini kluba.

Zahovićeva vrnitev v najtrofejnejši slovenski nogometni kolektiv je brez dvoma močno razveselila najzvestejše privržence Maribora, ki bodo tako znova začeli sanjati velike stvari. Maribor je lansko sezono zaključil na petem mestu prvenstvene razpredelnice.  

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KOMENTARJI10

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Sisli288
19. 06. 2026 13.38
Dobro za Maribor, še boljše za Celje da dobi konkurenco in najboljše za Slovensko ligo da pridobi malo na kvaliteti
Odgovori
0 0
Kaimlplut
19. 06. 2026 13.28
jaaaaaaa........končno Zlatko legenda
Odgovori
+1
1 0
Tinček25
19. 06. 2026 13.24
Bravo, gospod Zahović. Upam, da boste končno opravili z vso navlako, ki se je predolgo udobno grela v klubu. Čas je, da se loči tiste, ki delajo za klub, od tistih, ki že leta živijo na njegov račun. Metla naj bo tokrat temeljita – brez izjem in brez svetih krav.
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+3
3 0
Herba
19. 06. 2026 13.19
A je že kupio Šmarnu goru? NIKOLI NI BILO NIČ IZ NJEGA...
Odgovori
-3
0 3
Sisli288
19. 06. 2026 13.39
Kaj pa je bilo iz tebe? Razen tega da so se te še vrjetno starši sramovali
Odgovori
0 0
Kaimlplut
19. 06. 2026 13.42
Djerba al Herba idi na psih......jo
Odgovori
0 0
Banion
19. 06. 2026 13.14
v katerem bifeju bo imel svoj sedež?
Odgovori
-5
0 5
street45
19. 06. 2026 13.17
Pa tud če ima prost dotok vina direkt v pisarno. NK Maribor je pod njim imel daleč največ uspehov.
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+6
6 0
JosipBroz
19. 06. 2026 13.34
pri tvoji ženi doma
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+1
1 0
obožeobože
19. 06. 2026 13.01
Zlatko.....predolgih je bilo teh 6 let. Čimprej da slišim himno lige prvakov v Ljudsem vrtu. Srečno
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+6
7 1
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