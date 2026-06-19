Ugibanj je konec: Zahović po šestih letih znova v Mariboru

Lik in delo Zlatka Zahovića je brezpredmetno predstavljati. Gre za enega izmed najboljših, če ne kar najboljšega slovenskega nogometaša vseh časov.
Namigovanja o tem, da se po dobrih šestih letih vrača na staro delovno mesto na Mladinski ulici 29, je pred dnevi potrdil Zahović sam, ko je na novinarsko vprašanje o govoricah odgovoril pritrdilno oziroma "da se stvari s turškimi lastniki odvijajo v pravo smer".
Danes 55-letni Mariborčan je v vmesnem času med drugim deloval kot strokovni komentator na tekmah elitne Lige prvakov, očitno pa je znova dozorel trenutek, da se vrne v Ljudski vrt, kjer je kot izjemno uspešni nogometni funkcionar spisal najlepša poglavja v zgodovini kluba.
Zahovićeva vrnitev v najtrofejnejši slovenski nogometni kolektiv je brez dvoma močno razveselila najzvestejše privržence Maribora, ki bodo tako znova začeli sanjati velike stvari. Maribor je lansko sezono zaključil na petem mestu prvenstvene razpredelnice.
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