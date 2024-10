Ugibanj vendarle konec: Cesar novi trener Maribora

"Zahvaljujem se NK Maribor in vodilnim možem, da so me izbrali, mi predstavili projekt ter omogočili priložnost. Vemo, kaj Maribor pomeni v Sloveniji, kako bogato zgodovino ima in v čast mi je, da bom del klubske prihodnosti. Imel sem cilj in vizijo, da ostanem povezan s slovenskim nogometom," je Boštjan Cesar ob naznanitvi povedal za klubsko spletno stran.

"Gre za velik projekt in zelo vesel ter ponosen sem, da skupaj začenjamo ta izziv. Veselim se sodelovanja z igralci, sestavil sem strokovni štab z nekaterimi novimi sodelavci, ob tem pa tudi ljudje, ki so doslej veliko prispevali za ta klub, ostajajo z nami. Vsi, ki me poznajo, vedo, kakšen je moj značaj. Prizadeval si bom, da bomo na igrišču enotni," je dodal eden najboljših branilcev v zgodovinski slovenskega nogometa.

Cesar je strokovnemu štabu dodal legendo kluba Jasmina Handanovića, Aleksandra Radosavljevića in Boštjana Jokića. V Ljudskem vrtu pa ostajajo dosedanji strokovni sodelavci Aleš Mertelj, Željko Filipović, Mitja Pirih in Milan Vulović.