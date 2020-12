Uglednega češkega nogometnega sodnika obtožujejo korupcije

Dnevnik Dnes je poročal, da je Roman Berbr , nekdanji podpredsednik Češke nogometne zveze (FAČR), ki je osumljen sodelovanja pri prirejanju izidov, pred julijskim finalom češkega pokala, v katerem je praška Sparta z 2:1 ugnala Slovan Liberec, poklical Kralovca in ga prosil za uslugo. "Zelo preprosto, potrebujem samo eno politično stvar, v redu? Razumeli boste. Josef Krula se je pri meni ustavil v ponedeljek," naj bi Berbr dejal sodniku. Krula je športni menedžer Sparte in nekdanji sodnik.

Kralovec naj bi Berbra razumel, nato pa na tekmi storil nekaj napak v korist Sparte. Med drugimi je spregledal prekršek za izključitev igralca praške ekipe, čeprav so ga o tem obvestili sodniki iz sobe za Var. Te je celo povsem ignoriral. Češka zveza FAČR je v sredo sporočila, da je Kralovca do konca leta umaknila s seznama sodnikov profesionalnih čeških lig.

Berbr je bil eden od 19 ljudi, ki jih je policija oktobra priprla kot del organizirane kriminalne skupine, od katere so štirje končali v priporu. Zaradi tega je odstopil s svojega položaja. Kot nekdanji sodnik naj bi že vrsto let vlekel konce v češkem nogometu. Mediji so ga že obtoževali korupcije in ustrahovanja, toda do zdaj mu še ničesar niso dokazali. Njegova ženaDagmar Damkova, prva sodnica na Češkem, je po obtožbah odstopila s položaja v sodniškem odboru Evropske nogometne zveze Uefe.