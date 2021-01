Ugledni švicarski strokovnjak bo Uefin svetovalec za zdravje za letošnji Euro

"Dr. Koch ima zelo bogate izkušnje na področju javnega zdravja in nalezljivih bolezni," je ob imenovanju podčrtal predsednik Uefe Aleksander Čeferin, ki si na vso moč prizadeva, da bi se Euro 2020 (kljub prestavitvi na leto 2021 je obdržal prvotno ime, op. p.) odvil po prvotno začrtanem scenariju – to je na vseh 12 prizoriščih."Strokovno znanje dr. Kocha bo neprecenljiva pomoč Uefi, zvezam gostiteljicam in mestom, ki prvenstvo gostijo, pri povečanju števila gledalcev na posameznih prizoriščih," je dodal Grosupeljčan na čelu Uefe.

V sredo so pri Uefi ovrgli govorice, da bodo Euro preselili na zgolj eno lokacijo in še enkrat jasno poudarili, da želijo slediti prvotnemu načrtu – organizaciji Eura 2020 na 12 različnih lokacijah. Zaradi hitro se spreminjajočih podatkov o okužbah z novim koronavirusom pa gre z Uefine strani odločitev o (ne)prisotnosti gledalcev na stadionih pričakovati šele aprila.

"Vesel sem, da sem se pridružil Uefi kot svetovalec za zdravje za Euro 2020," je v izjavi z javnost povedal dr. Koch. "Sem zelo optimističen, da bo sodelovanje z vsemi vpletenimi partnerji prineslo najboljše možne rešitve za poletni turnir, da bo ta potekal varno za vse, z upanjem po čim večjem možnem številu navijačev," je dodal Koch.