The Times poroča: Ronaldo si želi zapustiti Old Trafford

Kot dodajajo pri The Timesu, si Cristiano Ronaldo v zaključku svoje kariere želi igrati v Ligi prvakov. Prav to pa je glavni razlog, da se sedaj spogleduje z odhodom z Old Trafforda. Rdeči vragi so namreč v lanski sezoni zasedli šele šesto mesto v Premier League in tako ostali brez uvrstitve v najelitnejše evropsko klubsko tekmovanje, ki ga je Ronaldo v svoji karieri osvojil rekordnih petkrat, enkrat prav kot član Uniteda.

37-letni Portugalec ima za seboj 19 zaporednih sezon v Ligi prvakov. Če bo ostal član rdečih vragov, pa bo prvič v karieri zaigral v Ligi Evropa. "Ronaldo verjame, da ima pred seboj še tri ali štiri sezone na najvišjem nivoju, ki si jih želi preživeti v klubu, kjer bi lahko napadal nove lovorike," so med drugim zapisali na spletni strani uglednega angleškega časnika.