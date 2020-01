Ugledno ime svetovnega nogometa na klopi sežanskega Taborja

Trenutno osmi klub 1. slovenske lige je prihod italijanskega nogometaša argentinskega rodu potrdil na družbenih omrežjih. " Mauro German Camoranesi je novi trener članske ekipe; 43-letni, v Argentini rojeni Italijan, je podpisal pogodbo do junija 2021. Dosedanji trener Almir Sulejmanović pa bo prevzel vlogo prvega pomočnika. Dobrodošel Mauro!" so pri Taborju zapisali na Facebooku in Twitterju.

Triinštiridesetletni Camoranesi je nazadnje kot trener deloval leta 2017, ko je vodil mehiški klub Cafetaleros de Chiapas, od takrat naprej pa je komentiral tekme italijanskega prvenstva serie A za mrežo s športnimi vsebinami DAZN. Camoranesi je pred prihodom v Italijo igral v domovini, pa v Mehiki in Urugvaju, med letoma 2000 in 2002 pa nato za Verono, med leti 2002 in 2010 pa za torinski Juventus. Nato na kratko tudi za neški Stuttgart in ob koncu igralske kariere v Argentini. Za italijansko reprezentanco je zbral 55 nastopov, dosegel štiri gole in se leta 2006 veselil tudi naslova svetovnega prvaka.

Konec jesenskega dela je trener AlmirSulejmanović ponudil odstop, a ga direktor Davor Škerjanc ni sprejel. Primorske novice so pretekli teden poročale, da je direktor dejal, da bo ob morebitni spremembi na mestu glavnega trenerja Sulejmanović ostal v klubu kot prvi pomočnik, kar se je zdaj tudi zgodilo.

Tabor se je slovenski elitni nogometni druščini pridružil ob začetku te sezone, na 20 tekmah je petkrat zmagal in je z 19 točkami na osmem mestu, le dve točki pred devetouvrščenim Bravom.

