Ugriz v vrat, rasistično zmerjanje, zdaj pa še udarec z glavo v obraz

Milutin Osmajić je znan predvsem zaradi dejstva, da je pogosto glavni protagonist situacij, ki so na nogometnih zelenicah redko videne. Prvič je "nase opozoril" leta 2024, ko je ugriznil branilca Blackburn Roversov Owena Becka , za kar je bil kaznovan z osmimi tekmami prepovedi, plačati pa je moral slabih 18.000 evrov.

Brez novega odmevnega škandala je zdržal do februarja lani, ko je bil njegova žrtev nekdanji nogometaš Manchester Uniteda in trenutni član Burnleyja Hannibal Mejbri. Slednjega je Črnogorec žalil na rasni osnovi in bil kaznovan z devetimi tekmami in 24 tisočaki. Nov incident je prišel manj kot leto kasneje.

Šestouvrščeni Preston, katerega barve Osmajić brani od leta 2023, je v okviru 28. kroga angleške druge lige gostil Hull, ki je imel takrat točko več od njih. Gostje so po manj kot uri igre vodili z 0:3, najodmevnejši trenutek tekme pa je prišel v 95. minuti, ko je črnogorski napadalec z glavo v obraz udaril vezista Hulla Johna Lundstrama.