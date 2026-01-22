Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Ugriz v vrat, rasistično zmerjanje, zdaj pa še udarec z glavo v obraz

Preston, 22. 01. 2026 14.55 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
A.M.
Milutin Osmajić

Novo leto in nov škandal Milutina Osmajića. 26-letni črnogorski reprezentant, ki brani barve angleškega Prestona, je v zadnjem krogu Championshipa v izdihljajih tekme z glavo v obraz udaril igralca nasprotne ekipe in pričakovano prejel rdeči karton.

Milutin Osmajić je znan predvsem zaradi dejstva, da je pogosto glavni protagonist situacij, ki so na nogometnih zelenicah redko videne. Prvič je "nase opozoril" leta 2024, ko je ugriznil branilca Blackburn Roversov Owena Becka, za kar je bil kaznovan z osmimi tekmami prepovedi, plačati pa je moral slabih 18.000 evrov.

Preberi še 'Lačen Črnogorec' kaznovan z osmimi tekmami in 18 tisočaki

Brez novega odmevnega škandala je zdržal do februarja lani, ko je bil njegova žrtev nekdanji nogometaš Manchester Uniteda in trenutni član Burnleyja Hannibal Mejbri. Slednjega je Črnogorec žalil na rasni osnovi in bil kaznovan z devetimi tekmami in 24 tisočaki. Nov incident je prišel manj kot leto kasneje.

Šestouvrščeni Preston, katerega barve Osmajić brani od leta 2023, je v okviru 28. kroga angleške druge lige gostil Hull, ki je imel takrat točko več od njih. Gostje so po manj kot uri igre vodili z 0:3, najodmevnejši trenutek tekme pa je prišel v 95. minuti, ko je črnogorski napadalec z glavo v obraz udaril vezista Hulla Johna Lundstrama.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Osmajić bo zaradi torkovega incidenta počival tri tekme, nad njegovim pomanjkanjem discipline pa je bil po tekmi izjemno razočaran trener Paul Heckingbottom: "Takšno obnašanje je nedopustno. Pustil nas je na cedilu, ne zaradi te tekme, ampak ker so pred nami trije zahtevni obračuni."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

nogomet Milutin Osmajić

Barcelona en mesec brez Pedrija

'Veliko bolj kot ta jubilej bi mi pomenile tri točke iz Istanbula'

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
V SHESHELJ
22. 01. 2026 16.01
Bi ga vsaj močneje...
Odgovori
+1
1 0
kunccix
22. 01. 2026 15.43
Doživljenski suspenz in izgon nazaj domov
Odgovori
+0
1 1
cripstoned
22. 01. 2026 15.38
Temu pa mora biti luis suarez vzornik
Odgovori
+0
1 1
bibaleze
Portal
9-letnik povzročil manjšo eksplozijo
Kako podpreti starše po izgubi otroka: kaj reči, kdaj molčati in kam po pomoč
Kako podpreti starše po izgubi otroka: kaj reči, kdaj molčati in kam po pomoč
Lastnosti, ki jih dojenčki podedujejo po mami
Lastnosti, ki jih dojenčki podedujejo po mami
12-letna hčerka Baldwina sprožila val kritik
12-letna hčerka Baldwina sprožila val kritik
zadovoljna
Portal
Lepotica podprla svojega 20 let starejšega zaročenca
Romantični zmenek z 61-letnikom ji spodnese tla pod nogami
Romantični zmenek z 61-letnikom ji spodnese tla pod nogami
Zdi se, da je Domen Valič spet zaljubljen
Zdi se, da je Domen Valič spet zaljubljen
Najlepše kavbojke za ženske nad 50 let
Najlepše kavbojke za ženske nad 50 let
vizita
Portal
Macronovo krvavo oko sprožilo vprašanja: strokovnjak pojasnil, kaj se dogaja
Prekomerna maščoba: zakaj je pomembno za starejše, da jo izgubijo
Prekomerna maščoba: zakaj je pomembno za starejše, da jo izgubijo
Ali lahko pitje lastnega urina v sili reši življenje?
Ali lahko pitje lastnega urina v sili reši življenje?
Nova raziskava razkriva pomembno odkritje pri multipli sklerozi
Nova raziskava razkriva pomembno odkritje pri multipli sklerozi
cekin
Portal
Minimalna plača se vse bolj približuje povprečni plači
Zakaj napredovanje v službi prinaša tudi razočaranje?
Zakaj napredovanje v službi prinaša tudi razočaranje?
Geopolitične negotovosti: kakšna je nevarnost za delovna mesta v Sloveniji?
Geopolitične negotovosti: kakšna je nevarnost za delovna mesta v Sloveniji?
Davos 2026: Razkošje, ki presega vse meje
Davos 2026: Razkošje, ki presega vse meje
moskisvet
Portal
Ste slišali, kaj se je zgodilo?
Vroča nosečnica jemlje dih
Vroča nosečnica jemlje dih
Izbira sedeža na letalu: Kateri je najboljši?
Izbira sedeža na letalu: Kateri je najboljši?
Nekoč Playboyeva zajčica, danes pa ...
Nekoč Playboyeva zajčica, danes pa ...
dominvrt
Portal
Drevo, ki pomaga Novaku Đokoviću zmagovati
Kakšno kuhinjsko korito izbrati?
Kakšno kuhinjsko korito izbrati?
Znanstveni fenomen: koroška krava Veronika z izjemnim talentom
Znanstveni fenomen: koroška krava Veronika z izjemnim talentom
Ikonična vila iz serije, ki jo vsi poznamo, je končno naprodaj
Ikonična vila iz serije, ki jo vsi poznamo, je končno naprodaj
okusno
Portal
Sladica, ki se ji ne moreš upreti
Bigoš: krepka enolončnica, ki je z vsakim pogrevanjem boljša
Bigoš: krepka enolončnica, ki je z vsakim pogrevanjem boljša
Izvrstna jed za hladnejše dni
Izvrstna jed za hladnejše dni
Testenine na hitro: 5 receptov, pripravljenih v največ pol ure
Testenine na hitro: 5 receptov, pripravljenih v največ pol ure
voyo
Portal
Sledi v snegu
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Skrivnosti
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469