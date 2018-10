Ukinitev menjav v sodniškem podaljšku? Prioriteta je zmanjšati tratenje časa

O predlogih o novem sistemu menjav bi lahko razpravljali na ravni strokovnih odborov že naslednji mesec. Kot je član Ifaba povedal za britanski The Times, je prioriteta odbora zmanjšati tratenje časa, pohitriti igro in povečati igralni čas. "Pravilo, ki bi prepovedalo menjave po izteku rednega dela igre, bi bilo zanimivo in učinkovito. Sodniki dodajo 30 sekund za menjavo, a v praksi ta vzame več časa," pravi neimenovani član Ifaba in dodaja, da bi seveda morali pregledati vse možnosti. "Bi bilo pošteno, da, na primer, igralca, ki si je zlomil nogo, ne bi smeli menjati v sodniškem dodatku? Po drugi strani pa že imamo primere, ko vseeno ne more biti zamenjan, če prej opravijo tri menjave." Razmišljanja o novih prijemih so vzniknila po tem, ko so raziskave pokazale zaskrbljujoč dejanski primanjkljaj igralnega časa na vsaki tekmi. V prvi angleški ligi ta povprečno znaša 55 minut na tekmo, na dvoboju med Cardiffom in Burnleyjem pa so nogometaši dejansko igrali le 42 minut in dve sekundi.

Med predlaganimi ukrepi za povečanje dejanskega igralnega časa naj bi bilo tudi pravilo, da mora zamenjan igralec zapustiti igrišče prek najbližje črte, ki označuje igrišče, še poroča The Times. Za sprejetje novega pravila sicer velja tričetrtinska večina.