Angleški poker poslal Ukrajince domov in še podžgal evforijo na Otoku

Atomski začetek je nakazal, v katero smer bo šlo srečanje Gareth Southgate je, čeprav se je to napovedovalo že dan pred obračunom, kar nekoliko presenetil, saj je Jadon Sancho začel svojo prvo tekmo na tem evropskem prvenstvu. Med 11 se je vrnil tudi Mason Mount , medtem ko niti na klopi ni bilo Bukaya Sake , ki je v petek na zadnjem treningu utrpel udarec. V konici napada je bil zopet Harry Kane , na levem krilu pa do te tekme prvi angleški strelec turnirja Raheem Sterling .

To je bil najhitrejši zadetek (3:32) Anglije na evropskih prvenstvih po EP 2004 na Portugalskem, ko je Michael Owen domačinom zabil po dveh minutah in 25 sekundah.

Angleži so srečanje v Rimu odprli naravnost fantastično. Že v četrti minuti je ukrajinsko obrambo z globinsko podajo "razrezal" Raheem Sterling , sijajno asistenco pa je iz neposredne bližine znal kronati Harry Kane . Napadalec Tottenhama v skupinskem delu nikakor ni našel prave forme, v izločilnih bojih pa je bil to zanj že drugi zadetek, potem ko je pred dnevi v polno meril za 2:0 proti Nemčiji.

V drugem polčasu deja-vu prvega z nadgradnjo

Ukrajina je tako v drugih 45 minut vstopila povsem "živa", a se je to hitro spremenilo. Kmalu po nadaljevanju je Harry Kane izsilil prekršek. S prostega strela je v kazenski prostor predložek poslal Luke Shaw, njegov klubski soigralec Harry Maguire pa je bil najvišji v kazenskem prostoru za ekspresno povišanje prednosti.

Če je v prvem delu Ukrajina kmalu po prejetem zadetku uspela vzpostaviti ravnovesje v igri, je v drugem Southgatova četa kmalu prišla do še enega gola, s katerim je bolj ali manj že odločila potnika v polfinale. Zopet je akcija tekla po levi strani, Sterling je žogo s petko prepustil Shawu, ta je zopet poslal visok predložek, ki ga je na glavo dobil Kane in ga nato mojstrsko pretvoril v zadetek, potem ko je meril med nogami Buščana.

27-letnik je dosegel svoj deveti gol za Anglijo na velikih tekmovanjih, s čimer se je na drugem mestu večne lestvice izenačil z legendarnim Alanom Shearerjem. Več od njiju jih je dosegel le Gary Lineker, in sicer deset.

Kane bi lahko v 62. minuti prišel celo do hat-tricka, potem ko je sprožil z levico z velike razdalje, a je Buščan sijajno odreagiral in je uspel odbiti v koto. Izvedel ga je Mason Mount, v osrčju kazenskega prostora pa je natančno podajo v zadetek pretvoril Jordan Henderson. V zadnjem delu tekme se je tempo močno umiril, saj je bil zmagovalec že odločen, Ukrajinci pa so se vdali v usodo.

Kljub porazu so po zadnjem sodniškem žvižgu dočakali bučen pozdrav s strani nekaj sto rojakov, ki so pripotovali v italijansko prestolnico. Na drugi strani pa so Angleži že podžgali evforijo med rojaki na Otoku, ki bodo na polfinalnem obračunu z Dansko Wembley zagotovo zapolnili do zadnjega sedeža dovoljene kapacitete. Na domovanju treh levov jih bo lahko kar 60 tisoč.