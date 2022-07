Ukrajina bo kljub vojni nogometno ligo izpeljala na domačih tleh

Ukrajinska nogometna zveza je bila feburarja zaradi ruske invazije prisiljena prekiniti vsa nogometna tekmovanja, tudi ukrajinsko prvo ligo v kateri je imel takrat Šahtar iz Donecka dve točki prednosti pred Dinamom iz Kijeva, a prvenstva nato niso mogli izpeljati do konca, prvaka pa tako niso okronali. Avgusta se bo torej ukrajinski nogomet počasi poskusil vrniti v normalno obliko tekmovanja, saj se bodo tekme (vsaj večinoma) igrale na ukrajinskih tleh.

Odločitev ukrajinske nogometne zveze je podprl tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski , ki se po besedah Gucajita zaveda kako pomemben je nogomet za distrakcijo ljudstva v tako težkem obdobju. Pred pomembno odločitvijo je predsednik ukrajinske nogometne zveze Nikolaj Pavlov govoril tudi s predstavniki Fife in Uefe, ki so pomagali pri iskanju najboljše možne poti, k temu, da se nogomet vrne v Ukrajino.

"Od otrok pa do starejših ljudi, vsi so osredotočeni le na vojno. Vsak dan konzumiramo novice o posledicah vojne, kot je na primer število smrti, kar negativno vpliva na naše mentalno stanje. Nogomet ima veliko moč, s katero lahko ljudem pomaga misliti še o čem drugem, kot le o vojni, kar bi bilo zelo dobrodošlo za naše ljudstvo, ki že nekaj časa ne more biti dobro razpoloženo. Nogomet nam lahko vsaj za trenutek pomaga sanjati o boljši prihodnosti, zato je edino pravilno, da ga vrnemu ukrajinskemu narodu." je ob odločitvi dejal Pavlov.

Gucajit pa je ob tem sporočil, da bodo tekme zaradi varnosti morale zaenkrat potekati brez gledalcev, na vsakem izmed stadionov pa bo dobro poskrbljeno za varnost nogometašev in osebja. V primeru zračnega napada bo tekma nemudoma prekinjena, vsi prisotni pa se bodo nemudoma skrili v zaklonišča, ki bodo na voljo na vseh stadionih.