Ukrajina premagala Severno Makedonijo

Ukrajinska nogometna reprezentanca je v Bukarešti v 2. krogu evropskega prvenstva premagala Severno Makedonijo z 2:1 (2:0). Za Ukrajino sta zadela Andrij Jarmolenko (29.) in Roman Jaremčuk (34.), za Severno Makedonijo pa Ezdzan Alioski (57.).

Ukrajina je že na prvem dvoboju proti Nizozemski drago prodala svojo kožo in po hudem boju v Amsterdamu izgubila z 2:3, na današnjem obračunu v romunski prestolnici pa je po obojestransko všečni predstavi na kolena položila Severno Makedonijo. Slednja je na svojem drugem dvoboju na tako veliki sceni doživela še drugi poraz, v uvodnem krogu je bila od nje boljša naša severna soseda s 3:1. Obračun med Ukrajinci in Makedonci bo v zgodovini evropskih prvenstev ostal zapisan kot prvi, na katerem je pravico delila sodniška trojka iz neevropskih držav. V Bukarešti je bila ta vloga v rokah argentinskih sodnikov: glavni je bil 43-letni Fernando Rapallini, stranska pa Juan Pablo Belatti in Diego Bonfa. Ob tem je imel Slovenec Slavko Vinčić vlogo četrtega, njegov rojak Tomaž Klančnik pa status rezervnega sodnika.

icon-expand Statistika na tekmi Ukrajina - Severna Makedonija FOTO: Sofascore.com

Izbranci ukrajinskega selektorja Andreja Ševčenka so prevladovali v prvem polčasu. Že v osmi minuti je soigralec slovenskega reprezentanta Josipa Iličića pri Atalanti iz Bergama Ruslan Malinovskij z roba kazenskega prostora sprožil močan strel, ki ga je makedonski vratar Stole Dimitrievski z dobrim posredovanjem zaustavil, le tri minute kasneje pa je Stefan Ristovski v zadnjem trenutku blokiral strel Romana Jaremčuka. Makedonci so si edino priložnost v prvem polčasu priigrali v 16. minuti, po podaji Bobana Nikolova z desne strani je Eljif Elmas slabo zadel žogo in streljal mimo levih vrat dokaj nezaposlenega ukrajinskega vratarja Georgija Buščana. V 21. minuti so Ukrajinci dvakrat zagrozili, po prstem strelu Malinovskija in poskusu z glavo Ilije Zabarnjija pa je bil Dimitrievski obakrat na pravem mestu. Nato so na Nacionalni areni znova zagospodarili Ukrajinci. V 28. minuti so Andrija Jarmolenka zavoljo dobrega posredovanja Dimitrievskega malenkosti ločile do gola, po kotu z leve strani pa je napadalec West Hama po "fliperju" v kazenskem prostoru zadel za 1:0.

