Ukrajinci se bodo na dodatne kvalifikacije pripravljali v Sloveniji

V edinem preostalem polfinalu dodatnih kvalifikacij se bosta 1. junija pomerili Škotska in Ukrajina, zmagovalka te tekme pa bo za dokončno uvrstitev na SP 5. junija odigrala še finalno tekmo z Walesom. Kot poroča uradna spletna stran NZS, se bo ukrajinska reprezentanca na Brdu pri Kranju pripravljala dober mesec in lovila pravo tekmovalno formo za omenjeni tekmi. UEFA, ki s svojo fundacijo finančno omogoča izvedbo priprav, in njen predsednik Čeferin, ki je tudi pobudnik te humanitarne akcije, sta predlagala NZS, ki sta ji zaupala organizacijo in izvedbo. Zveza se bo kar najbolj potrudila, da bi imela ukrajinska reprezentanca na Brdu ugodne razmere za bivanje in delo.

Kot še piše na uradni spletni strani krovne nogometne zveze, "se NZS in vodstvo hotela Elegans zahvaljujeta Uefi in njenemu predsedniku Aleksandru Čeferinu za zaupanje, ukrajinski reprezentanci pa izrekata prisrčno dobrodošlico na Brdu".