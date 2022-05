Ukrajinci hvaležni NZS in Čeferinu za ponujene pogoje

"Velika hvala Sloveniji in Aleksandru Čeferinu, da sta nam omogočila priprave in delo tukaj v Sloveniji," je dejal ukrajinski selektor Oleksandr Petrakov, ki je povedal, da je bilo sodelovanje zelo hitro sklenjeno, saj je pri pripravah med ukrajinsko in slovensko zvezo posredoval kar Aleksander Čeferin osebno. "Upam, da nam bo na Škotskem uspelo," je še dejal Petrakov.

Na novinarski konferenci na Brdu pri Kranju je bilo jasno, da so Ukrajinci posebej motivirani v borbi za SP, po drugi strani pa so v nezavidljivem položaju. Po ruski agresiji v februarju so ukrajinski nogometaši ostali brez načrtovanega prvenstva, pa tudi brez treningov, saj so prvi mesec dni ruske agresije nogometaši bolj iskali varno zatočišče zase in svoje družine, kot pa se ukvarjali s treningi in nogometom.

"Mesec dni sem bil najprej z družino na poti in brez treningov. Iskal sem prostor, kjer bomo živeli varno. Mesec dni sem bil brez treninga, nato našel zatočišče v Romuniji. Kasneje smo se dogovorili za prijateljske in dobrodelne tekme, zdaj pa imamo končno dobre pogoje tukaj v Sloveniji," je pot do Brda pri Kranju opisal nogometaš Šahtarja iz Donecka Taras Stepanenko.