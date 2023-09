Ukrajinci in Poljaki ne bodo igrali nogometa z Rusi

Pri Uefi so lani prepovedali tekmovanja vsem ruskim ekipam kot odgovor na agresijo Moskve v Ukrajini, vendar so se pri krovni evropski zvezi septembra odločili za izjemo z vnovično vključitvijo ruske nogometne reprezentance do 17 let na tekmovanja. Pri Uefi so namreč prepričani, da je "generaciji mladoletnikov" odvzeta pravica do tekmovanja in da otroci ne bi smeli biti kaznovani za dejanja odraslih.