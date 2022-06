Ukrajinci preskočili Škote za odločilni obračun z Walesom

V polfinalu dodatnih kvalifikacij sta se pomerili reprezentanci Škotske in Ukrajine. Polfinalno tekmo bi sicer morali igrati že marca, a so jo zaradi ruskega vojaškega napada na Ukrajino prestavili.

Ukrajinska ekipa se je na to tekmo med drugim pripravljala tudi v Sloveniji, v bazi slovenske izbrane vrste na Brdu pri Kranju. Škoti so imeli na začetku tekme rahlo premoč, toda bolj nevarni so bili gostje. V 33. minuti so tudi povedli, potem ko je Andrij Jarmolenko sprejel dolgo podajo, se izognil prepovedanemu položaju in žogo dvignil prek domačega vratarja Craiga Gordona v gol.

Za nov hladen tuš za Škote je poskrbel Roman Jaremčuk takoj v nadaljevanju tekme, ko je v 49. minuti povišal na 2:0 in Ukrajinci so že začeli igrati bolj obrambno. Škoti so v zaključku tekme silovito pritisnili in sad takšne igre je bil gol za znižanje, ko je Callum McGregor v 79. minuti po napaki vratarja Georgija Buščana streljal od daleč, ukrajinski branilci pa na golovi črti žoge niso pravočasno izbili v polje.