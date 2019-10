Ukrajinci po zmagi nad aktualnimi evropskimi prvaki že na Euru

Čehi, ki so v prejšnjem krogu zadali Angležem prvi poraz v kvalifikacijah, so bili tokrat v skupini A prosti. Angleži so se znesli nad Bolgari, na koncu je bilo kar 6:0, po dva gola sta dosegla Ross Barkley in Raheem Sterling. A Bolgari bodo ta poraz verjetno plačali še s kakšno kaznijo krovne zveze Uefe, saj je dvoboj zaznamoval tudi rasistični izgred domačih navijačev. Sodnik je moral v prvem polčasu zaradi rasističnih zmerljivk s tribun tekmo dvakrat prekiniti.

V drugi tekmi skupine je v balkanskem obračunu reprezentanca Kosova premagala Črno goro z 2:0. V skupini B so Ukrajinci gostili drugouvrščene Portugalce. Domači so vedeli, da jim že točka prinaša Euro, začeli pa so izjemno, saj so z zadetkoma Romana Jaremčuka in Andrija Jarmolenka že v 26. minuti vodili z 2:0. Portugalci so z zadetkom prvega zvezdnika Cristiana Ronalda z bele točke sicer v 72. minuti znižali, niso pa mogli preprečiti ukrajinskega veselja, je pa bil Ronaldov gol njegov jubilejni 700. v seštevku klubskih in reprezentančnih tekmovanj.