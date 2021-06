Ukrajinci v 121. minuti šokirali Švede za uvrstitev v četrtfinale

Ukrajina je zadnja četrtfinalistka letošnjega turnirja. Pred ukrajinsko izbrano vrsto, ki je šele v končnici drugega 15-minutnega podaljška po golu Artema Dovbika strla odpor Švedske, so si četrtfinalni nastop izborili tudi Češka, Danska, Italija, Belgija, Španija, Švica in Anglija. Četrtfinalni pari so Švica - Španija, Belgija - Italija (obe 2. julija), Češka - Danska in Anglija - Ukrajina (obe 3. julija).

Izbranci švedskega selektorja Janneja Anderssona so uvodoma zagospodarili v največjem škotskem mestu, prvo priložnost pa so si priigrali Ukrajinci, a se je po strelu Andreja Jarmolenka v 11. minuti izkazal švedski vratar Robin Olsen. Njegovi soigralci v polju so prvič nevarno zagrozili osem minut kasneje, po kombinaciji Dejana Kuluševskega in Alexandra Isaka na levi strani je slednji z roba kazenskega prostora streljal mimo leve vratnice ukrajinskega čuvaja mreže Georgija Buščana.

V nadaljevanju je igra potekala med obema kazenskima prostoroma, v 28. minuti pa so Ukrajinci povedli z 1:0. Po dolgi akciji in podaji Jarmolenka je igralec Manchester Cityja Aleksander Zinčenko po močnem polvoleju nekoliko z leve strani na kolena položil Olsena.

V končnici prvega polčasa so Švedi zaigrali agresivno in neprestano oblegali ukrajinska vrata. Njihov trud je bil poplačan v 43. minuti, ko je Emil Forsberg z 20 metrov sprožil močan strel, žoga pa je - po dotiku Ilje Zabarnjija - malce spremenila smer in končala za Buščanovim hrbtom.

Švedi so bili v drugi polovici tekme aktivnejši in bili več pri žogi, Ukrajinci pa so se branili in iskali svoje priložnosti v nasprotnih (pol)protinapadih. Eno od teh so skorajda izkoristili v 55. minuti, po podaji Jarmolenka pa je Sergej Sidorčuk zadel vratnico.

Le minuto kasneje so Švedi na sredini igrišča prekinili ukrajinski napad in sami izpeljali bliskovito akcijo, žoga pa je Forsbergovem zaključnem strelu zadela okvir ukrajinskih vrat. Sredi drugega polčasa so si Skandinavci priigrali dve lepi priložnosti. Po strelu Kuluševskega v 66. minuti se je izkazal Buščan, ki je bil tri minute kasneje nemočen po "projektilu" Forsberga, a je soigralec nekdanjega slovenskega reprezentanta Kevina Kampla pri Leipzigu drugič na tekmi zadel okvir vrat. Do konca rednega dela se izid ni spremenil.

V podaljšku sta obe ekipi prikazali previdno predstavo, Švedska pa je od 99. minute naprej imela igralca manj, saj je glavni italijanski sodnik Daniele Orsato - po posredovanju sistema Var - pokazal rdeči karton Marcusu Danielsonu po prekršku nad Artemom Besedinom.

Izbranci ukrajinskega selektorja Andreja Ševčenka sprva niso izkoristili kadrovske premoči na igrišču. Ko je že kazalo, da bo odločitev o zadnjem četrtfinalistu padla po "nogometni loteriji", pa je za Ukrajino najbolj pomemben gol v svoji karieri dosegel rezervist Artem Dovbik, ki je v igro vstopil v 106. minuti.