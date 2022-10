Ukrajinici pozvali Fifo, da Iran izključi iz svetovnega prvenstva

Ukrajinska nogometna reprezentanca se ni uvrstila na svetovno prvenstvo, kjer bo nastopala iranska reprezentanca. Zdaj je nogometna zveza Ukrajine Fifo pozvala, da Irance izključi iz svetovnega prvenstva, ki se bo začelo 20. novembra.

Tri tedne pred največjim nogometnim turnirjem leta so se Ukrajinci po poročanju angleškega časnika Daily Mail odločili tudi uradno pozvati svetovno nogometno organizacijo Fifo, da Iran izključi iz svetovnega prvenstva. Odločitev sledi pozivu predsednika ukrajinskega kluba Šahtar Donjecka Sergeja Palkina, da Fifa Iran izključi iz tekmovanja in namesto njega vključi Ukrajino, ki se na turnir ni uvrstila po porazu proti Walesu v dodatnih kvalifikacijah. "Med tem, ko se bo državni vrh Irana zabaval med gledanjem tekem svoje reprezentanca na svetovnem prvenstvu, bodo Ukrajince ubijali Iranski droni in rakete," je Palkin zapisal na Twitterju.

"Upoštevamo informacije, ki so se pojavile v medijih o sistematskih kršitvah človekovih pravic v Iranu in bi lahko kršile načela ter norme Fifine listine. Upoštevamo tudi resolucijo 22.31 varnostnega sveta združenih narodov, ki je uvedla sankcije proti Iranu in domnevno vpletenost Irana v vojaško agresijo Rusije proti Ukrajini. Fifo pozivamo naj razmisli o izključitvi iranske reprezentance iz svetovnega prvenstva 2022," je v izjavi za javnost zapisala ukrajinska nogometna zveza.

icon-expand Iranska nogometna reprezentanca FOTO: AP