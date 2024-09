'Ulica' ne pozabi ulice, niso je niti Fužine

Največje slovensko blokovsko naselje, v katerem živi kar 20.000 ljudi in ki mu preostanek Slovenije velikokrat očita pogosto pojavljanje v rubrikah črne kronike, za svojimi visokimi stolpnicami skriva tudi dragoceno zaplato asfalta. Legendarno nogometno igrišče "Bundes", na katerem so prve nogometne korake naredili številni slovenski profesionalni nogometaši. Še vedno se radi vračajo tja, tudi ta konec tedna, ko so priredili turnir v malem nogometu, s katerim skušajo pomagati otrokom in mladostnikom s težavami pri odraščanju, da ne bi bili prepuščeni ulici.

"Tu se je vse začelo in se tudi nadaljuje. Vse je isto, le generacije se menjajo. Velja pravilo, da igra tisti, ki pride prej. Če zamudiš 15 minut, boš čakal eno uro. Zbor je ob 17.15, igrati pa se začne ob 18.00. Ogrevanje, provociranje, priprava – kot na najvišjem nivoju," se je za našo televizijo 'bundes igrišča' za futsal na Fužinah za oddajo pred dvema letoma spominjal Amir Dervišević.

Za Nogometni klub Maribor je rojen Ljubljančan odigral 161 tekem in za vijoličaste dosegel 18 zadetkov. Po osmih sezonah v Mariboru pa je takrat 29-letni Ljubljančan za nekaj časa podpisal še za indijskega prvoligaša East Bengal.

Zdaj se je spet vrnil na rodne Fužine, kjer se ta konec tedna mudi na Rusjanovem trgu. Udeležil se je turnirja v malem nogometu Bundes cup 2024.

Tekmovalna dneva sta dva, skupine pa so razdeljene v šest blokov. "Večina, nas je v zgodbi organizacije, smo Fužinci in v čast nam je, da je to prav tu, 'pri nas', kot pravijo," je za 24ur.com pojasnil Dejan Karać, eden od organizatorjev. Ti pa imajo poleg izvedbe turnirja predvsem eno željo. Želijo si, da bi v časih, ko se otroci vse bolj zapirajo v stanovanja, kjer jim središče sveta postajajo elektronske naprave, v večji meri vrnili na igrišča. "Radi bi, da se ljudje tukaj tudi zabavajo in družijo kot včasih, da bi preživeli več časa na igrišču," je dodal Karać.

Na "Bundesu" so prve nogometne korake naredili številni profesionalni slovenski nogometaši. Na Fužinah je odraščal tudi nekdanji reprezentančni vratar Samir Handanović, v sosednjem Štepanjskem naselju aktualni reprezentant Petar Stojanović.

Vedno poudarjal, da je rojen 'Fužinc' Na Bundes je prišel tudi Branko Ilić. "Spomnim se, kot bi bilo včeraj, ko sem 1. marca 2003 za Bežigradom prvič oblekel zeleno-bel dres. Za rojenega "Fužinca", Žabarja od glave do pet, je bila to uresničitev sanj. Ob pregledu prve pogodbe, podpis je brez kakršnega koli oklevanja sledil nekaj sekund zatem, sem kipel od ponosa in navdušenja," je branilec iz Fužin zapisal v odprtem pismu na začetku 2019, ko je odložil Olimpijin kapetanski trak.

Za ljubljanski klub je odigral 124 tekem, na 63 je nosil tudi dres slovenske nogometne reprezentance.

Dresi so tudi v nagradnem skladu turnirja. Podpisani dresi slovenske nogometne reprezentance, Olimpije, Ljubljančana Timija Maxa Elšnika, majica Vanje Drkušića, pa 'kopačke' Jana Oblaka, podpisana majica Aleksandra Čeferina in podpisan dres košarkarskega zvezdnika Luke Dončića, ki se tudi sam dobro zaveda pomena športnih igrišč v stanovanjskih soseskah. Ulica ne pozabi ulice Ko je uspel v ameriški Ligi NBA, je prispeval sredstva za obnovo košarkarskega igrišča v ljubljanskem Savskem naselju, kjer je nekoč s fanti iz soseščine zabijal koše. Na odprtju je dejal, da je vesel, da lahko mladim omogoči, da se razvijajo v košarki in se spomnil trenutkov, ko je kot le sedem let star deček tam vsak dan igral košarko.

Poleg bogatega denarnega sklada so tudi organizatorji turnirja precej bolj ponosni na dobrodelno noto, ki jo ta ima – pomoč organizaciji CONA Fužine. Gre za skupnostni program za mlade.

Pod okrilje Skupnostnih programov za mlade ljubljanskega Centra za socialno delo sodi pet dnevnih centrov, ki so namenjeni otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju, med njimi je tudi fužinski center.

Kot pojasnjujejo, so k njim vključeni mladostniki, ki se v okolju soočajo z različnimi psihosocialnimi stiskami in težavami. Največkrat skupaj z vso družino. Vzrok je pogosto ekonomska revščina. Da niso prepuščeni ulici, jim strokovni delavci vsakodnevno nudijo pomoč, svetovanje in vodenje, skrbijo za kakovostno in varno preživljanje prostega časa, na način, da pripravljajo delavnice, športne aktivnosti, družabne igre ... Pozorni so tudi na šolske dosežke, njihovo obnašanje.

