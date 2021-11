Ulični pretep vnesel precej slabe volje v žensko ekipo PSG-ja

Francosko reprezentantko in nogometašico Paris Saint-Germaina Aminato Diallo je v sredo pridržala policija, in sicer v povezavi z incidentom, ki se je zgodil prejšnji četrtek. Njo in njeno soigralko Kheiro Hamraoui, ki igra na istem igralnem položaju, sta na ulici napadla neznanca, Diallojeva je uspela pobegniti, njena soigralka pa ne.

icon-expand Aminata Diallo FOTO: AP Hamrouijevo, ki se je skupaj z Diallojevo, s katero se tudi v reprezentančni vrsti borita za isto igralno mesto, vračala s klubske večerje, sta neznanca po nogah tepla z železno palico. Poškodbe so bile hude, tako da na torkovi tekmi Lige prvakov proti Real Madridu ni mogla igrati, namesto nje je nastopila Diallojeva, poroča AFP. Ali pridržano nogometašico sumijo sodelovanja pri napadu, policija ni sporočila, primer pa močno spominja na afero v umetnostnem drsanju, ko je leta 1994 mož ameriške drsalke Tonye Harding napadel reprezentančno kolegico in rivalko Nancy Kerrigan.