Umetniški vtis bo hitro pozabljen, tri točke bodo ostale

Slovenija je z zgodovinsko prvo zmago v četrtem poskusu na Severnem Irskem še korak bližje neposredni uvrstitvi na evropsko prvenstvo. Varovanci Matjaža Keka še zdaleč niso navdušili, težave so imeli tudi v igri z igralcem več, a kot je po tekmi povedal strelec edinega zadetka na tekmi Adam Gnezda Čerin – umetniški vtis bo hitro pozabljen, pomembne so le tri točke.

icon-expand Adam Gnezda Čerin je Slovenijo z izjemnim golom že v peti minuti popeljal v vodstvo. FOTO: AP

Začelo se je sijajno. Adam Gnezda Čerin je že v peti minuti z mojstrsko izvedenim prostim strelom prekinil črni niz slovenskih gostovanj na Severnem Irskem – v prvih treh poskusih Slovenci tu niso dosegli niti zadetka. Potem pa je bilo iz minute v minuto bolj jasno, da Kekovi varovanci niso na svojih najvišjih obratih. Sobotna zmaga proti Finski je terjala davek, ki pa na srečo ni bil usoden. Do šeste zmage na osmi tekmi je Sloveniji v drugem polčasu pomagal tudi neprevidni Shea Charles, ki je obračun po drugem rumenem kartonu zaključil že v 58. minuti. A tudi potem so imeli Severni Irci svoje priložnosti, Slovenija pa kljub številčni premoči ni uspela umiriti njihovega naleta. Jan Oblak je moral v zaključku dvakrat posredovati.

Slovenija je imela na papirju terensko premoč, vendar še zdaleč ni blestela. FOTO: Sofascore.com

Zastavljeni cilj je dosežen, umetniški vtis pa bo hitro pozabljen "Vtis ni bil najboljši, v garderobi smo si tudi povedali svoje stvari. Na koncu so tri točke edino, kar šteje. S tem smo zadovoljni. Dosegli smo cilj, ki smo si ga zadali pred to reprezentančno akcijo," je po zadnjem sodniškem žvižgu odleglo strelcu edinega zadetka na tekmi. Motor reprezentance na sredini igrišča je bil poleg Oblaka, ki je v drugem delu zaustavil nevarna poskusa Georga Savilla, najboljši nogometaš Slovenije. "Ni šlo vse kot po maslu. Nismo bili najboljši, a umetniški vtis se hitro pozabi, pomembne pa so tri točke. Zdaj nas čaka zaključek kvalifikacij. Ostajamo trdno na tleh, saj vemo, da stvar še ni končana," je za Šport TV dodal Gnezda Čerin.

Kek: Morda je to eden pomembnejših trenutkov slovenskega nogometa Matjaž Kek se je v svojem prvem selektorskem mandatu na Severnem Irskem opekel kar dvakrat, zato je bil v napovedih zelo previden. Previdnost se je izkazala za utemeljeno, prav zato pa mu je po zlata vrednih treh točkah še bolj odleglo. "Umetniški vtis je še najmanj pomemben. To je prva generacija, ki je zmagala v Belfastu. Morda je to eden pomembnejših trenutkov slovenskega nogometa. Videlo se je preveč emocij, malo je bilo tudi nervoze, a na takšnih tekmah se vidi, da je ekipa zrela. Iskreno jim čestitam za to zmago. Tu ni bilo lepote in spektakularnega nogometa." "Zelo težko je igrati na takšen način, ko nasprotnik vsak kontakt išče prekršek, ampak vedeli smo, kakšni so Severni Irci. Potrebovali bi več mirnosti, ampak oddelali smo tekmo, zmagali smo in to je v tem trenutku najpomembnejše," je črto pod trdo prigarano zmago potegnil selektor.

icon-expand FOTO: NZS icon-chevron-left icon-chevron-right

'Smo v odlični situaciji, a nič še ni odločenega' Slovenija je trenutno v nizu štirih zaporednih zmag. Dvakrat je ugnala Severno Irsko, vmes pa še San Marino v gosteh in Finsko doma. Prihodnji mesec se bo v zadnjem ciklusu pomerila z Dansko in Kazahstanom. Napredovanje bi si lahko zagotovila že z zmago v Kobenhavnu. V vsakem primeru pa bo vsaj na drugem mestu zaključila, če v zadnjem krogu doma ne izgubi proti Kazahstanu. "Smo v odlični situaciji, ampak nič še ni odločenega, tega se zavedamo. Ustvarili smo odlično atmosfero. Imamo odlično ekipo, če bomo tako nadaljevali, bo naš cilj uresničen," se je proti zadnjima izzivoma zazrl vezist Panathinaikosa. Zanj je bil to tretji gol v reprezentančnem dresu in z naskokom najpomembnejši: "Vesel sem, da sem lahko s tem zadetkom pomagal ekipi do treh točk. Ni pomembno, ali sem zadel jaz ali kdo drug. Vesel sem, da je šla žoga v takšnem momentu, ko nismo igrali najboljše, noter in nam prinesla zmago."

icon-expand Benjamin Šeško je v polno meril v 31. minuti, a je bil njegov zadetek razveljavljen zaradi prepovedanega položaja. FOTO: AP

Slovenija je razvila prvino reprezentanc z velikih tekmovanjih In prav zadnje besede slovenskega junaka na do nedavno zakletem Windsor Parku najlepše orišejo trenutno stanje duha v reprezentanci. Nogometaši so za višji cilj pripravljeni trpeti drug za drugega. Ni jim pomembno, kdo na koncu pobere smetano in se vpiše v statistiko. Predvsem pa so – za razliko od nekaterih prejšnjih generacij – znova razvili glavno lastnost ekip, ki se prebijajo na velika tekmovanja: zmagujejo, tudi ko ne blestijo.